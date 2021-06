ATP Maiorca 2021: Medvedev e Thiem guidano il tabellone. Caruso e Travaglia al via

Per la prima volta il circuito ATP fa tappa a Maiorca, dalle parti di Rafael Nadal (che però non tornerà in campo fino a dopo le Olimpiadi). L’erba veniva usata per il torneo femminile dal 2016 al 2019, ma quest’anno il torneo è quello degli uomini. In corsa per questa licenza c’era anche Monza, che aveva proposto di giocare dentro l’Autodromo, ma la concorrenza spagnola è risultata più forte.

Hanno ricevuto una wild card tutte le prime tre teste di serie: Daniil Medvedev, Dominic Thiem e Roberto Bautista Agut. Il russo, l’austriaco e lo spagnolo, al pari dell’altro iberico Pablo Carreno Busta, godono tutti di un bye. In particolare, per il semifinalista di Wimbledon 2019 potrebbe esserci un esordio contro Stefano Travaglia, opposto all’argentino Guido Pella. In generale, si tratta di una parte di tabellone per lui abbastanza buona, ma da non prendere sottogamba.

Salvatore Caruso, invece, non è del tutto fortunato, visto che i mezzi da fondocampo del ceco Jiri Vesely su questa superficie possono fare male. Al siciliano, ad ogni modo, servono sia la fiducia che i punti, quelli che da un po’ di tempo non riesce a trovare con continuità.

La parte di tabellone più interessante è senza dubbio l’ultima, piena di specialisti misti a giocatori di livello (Thiem e Karen Khachanov). I match Harris-Moutet, Humbert-Kecmanovic e Struff-Mannarino potrebbero rubare l’occhio. Impegnato nelle qualificazioni Matteo Viola.

ATP 250 MAIORCA: IL TABELLONE

Medvedev (RUS) (1) (WC)-Bye

Harris (RSA)-Moutet (FRA)

Munar (ESP)-Sandgren (USA)

Simon (FRA)-Ruud (NOR) (5)

Carreno Busta (ESP) (4)-Bye

Vesely (CZE)-Caruso (ITA)

Thompson (AUS)-Andujar (ESP)

Qualificato-Lajovic (SRB) (8)

Humbert (FRA) (7)-Kecmanovic (SRB)

Qualificato-Querrey (USA)

Travaglia (ITA)-Pella (ARG)

Bye-Bautista Agut (ESP) (3) (WC)

Khachanov (RUS) (6)-Qualificato

Qualificato-Lopez (ESP)

Struff (GER)-Mannarino (FRA)

Bye-Thiem (AUT) (2) (WC)

Foto: LaPresse