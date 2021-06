ATP Halle 2021, il tabellone principale: Roger Federer osservato speciale, wild card per Tsitsipas

Il Roland Garros 2021 è prossimo alla chiosa ed è tempo delle due Finali del tabellone femminile e maschile. Dalla prossima settimana sarà l’erba la protagonista assoluta con i tornei di preparazione all’altro Major in calendario, ovvero Wimbledon(28 giugno-11 luglio).

In funzione dei Championships lo svizzero Roger Federer tornerà in scena, dopo aver lasciato Parigi pur vittorioso contro il tedesco Dominik Koepfer nel terzo round. Una decisione che ha fatto discutere, legata però alle esigenze dell’elvetico di preservarsi fisicamente per i suoi grandi obiettivi: il torneo a Church Road e le Olimpiadi Tokyo.

Roger dunque riprenderà dall’ATP di Halle (Germania) per cimentarsi sull’amata erba. Il suo esordio sarà morbido contro un giocatore qualificato o un lucky loser. Nel 2° turno vi potrebbe essere un incontro interessante, ovvero con il canadese Felix Auger-Aliassime, finalista nell’ATP di Stoccarda che si sta tenendo questa settimana sempre (erba). A seguire, in un possibile quarto, il rossocrociato potrebbe entrare in collisione con la testa di serie n.1 Daniil Medvedev, reduce dai quarti raggiunti a Parigi.

Un torneo che vedrà tra gli altri anche Alexander Zverev, semifinalista al Roland Garros, indiziato numero uno per affrontare Federer nel penultimo atto e il greco Stefanos Tsitsipas, finalista a Parigi ed entrato nel main draw ad Halle grazie a una wild card. Si prospetta quindi un evento molto interessante, senza italiani al via.

IL TABELLONE DELL’ATP HALLE 2021

(1) Medvedev, Daniil RUS vs Struff, Jan-Lennard GER

Pospisil, Vasek CAN vs Qualifier/Lucky Loser

Auger-Aliassime, Felix CAN vs Hurkacz, Hubert POL

Qualifier/Lucky Loser vs (5) Federer, Roger SUI

(3) Zverev, Alexander GER vs Koepfer, Dominik GER

Humbert, Ugo FRA vs Querrey, Sam USA

Qualifier/Lucky Loser vs Nishikori, Kei JPN

Korda, Sebastian USA vs (6) Bautista Agut, Roberto ESP

(7) Goffin, David BEL vs Moutet, Corentin FRA

(SE) Rodionov, Jurij AUT vs (WC) Kohlschreiber, Philipp GER

Thompson, Jordan AUS vs (WC) Altmaier, Daniel GER

Khachanov, Karen RUS vs (4) Rublev, Andrey RUS

(8/WC) Monfils, Gael FRA vs Harris, Lloyd RSA

Pella, Guido ARG vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Simon, Gilles FRA

Qualifier/Lucky Loser vs (2/WC) Tsitsipas, Stefanos GRE

