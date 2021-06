ATP Eastbourne 2021: Sonego e Seppi ai quarti, avanti anche de Minaur e Bublik

Si è conclusa la parte relativa agli ottavi di finale del tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne, uno dei due ultimi appuntamenti prima di Wimbledon. Si entra nei quarti con due azzurri in rotta di collisione: Lorenzo Sonego e Andreas Seppi, dovessero vincere i loro prossimi incontri, si scontrerebbero infatti in semifinale.

Sonego-Millman – Seppi-Ruusuvuori

Per il torinese il prossimo impegno sarà quello con il kazako Alexander Bublik, liberatosi senza tante difficoltà del bielorusso Egor Gerasimov con un doppio 6-2; a livello ATP precedenti 2-0 per Sonego. Seppi, invece, ha una possibilità non da poco nella sfida dei lucky loser con l’australiano Max Purcell. Quest’ultimo, numero 283 del mondo, ha saputo sbarazzarsi del francese Gael Monfils per 6-4 5-7 6-4 in 2 ore e 12 minuti, il che non manda via (anzi) tutti i dubbi che ci sono in merito all’attuale condizione del transalpino.

Nell’altro lato di tabellone, peraltro, la festa di coloro che sono passati dalle qualificazioni, con vittorie o da lucky loser, continua: il bielorusso Ilya Ivashka batte in rimonta l’australiano Alexei Popyrin 6-7(5) 7-5 6-3, e da qualificato sfiderà il perdente fortunato sudcoreano Soonwoo Kwon, bravo a non cedere nonostante i due match point mancati nel secondo set: per lui c’è un 7-6(4) 6-7(4) 6-3.

Chi avanza tranquillamente o quasi è l’australiano Alex de Minaur (6-3 6-4 sul britannico Liam Broady), mentre per quanto riguarda Vasek Pospisil il passaggio ai quarti arriva dopo un solo set (al tie-break, vinto 7-1), perché lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina si ritira. Il canadese ha vinto ben 77 degli 80 punti giocati sulla prima nel corso dell’intero torneo.

Foto: LaPresse