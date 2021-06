Atletica, Golden Gala 2021: tutti gli italiani partecipanti. Spiccano Iapichino e Crippa, Jacobs e Tamberi incerti

Saranno 26 gli italiani che parteciperanno al Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League in programma giovedì 10 giugno a Firenze. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarcherà in Italia per il consueto appuntamento intitolato a Pietro Mennea, ma questa volta i riflettori si accenderanno su una location differenze rispetto al tradizionale Stadio Olimpico di Roma.

Si spera che Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi riescano a recuperare dai rispettivi infortuni per poter onorare i rispettivi impegni tra 100 metri e salto in alto. Da seguire con grande attenzione Yeman Crippa in un 5000 metri che si preannuncia stellare, mentre Larissa Iapichino vuole infiammare la scena nel salto in lungo.

Da non perdere i tre moschettieri sui 400 metri (Davide Re, Edoardo Scotti, Vladimir Aceti), Luminosa Bogliolo sui 100 ostacoli, Dalia Kaddari e Gloria Hooper sui 200 metri. Roberta Bruni nel salto con l’asta e Leonardo Fabbri nel getto del peso possono incantare. Di seguito tutti gli italiani che parteciperanno al Golden Gala 2021 di atletica leggera.

ITALIANI GOLDEN GALA 2021

100 metri (maschile): Marcell Jacobs (presenza da confermare)

200 metri (femminile): Dalia Kaddari, Gloria Hooper

400 metri (maschile): Davide Re, Edoardo Scotti, Vladimir Aceti

1500 metri (femminile): Gaia Sabbatini

5000 metri (maschile): Yeman Crippa, Iliass Aouani

110 ostacoli: Paolo Dal Molin, Lorenzo Perini

100 ostacoli: Luminosa Bogliolo, Elisa Di Lazzaro

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso, Linda Olivieri

3000 siepi (maschile): Osama Zoghlami, Ahmed Abdelwahed

Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi (presenza da confermare), Stefano Sottile

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino, Laura Strati

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir

Lancio del disco (femminile): Daisy Osakue

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL