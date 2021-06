Atletica, Giovanni Faloci sfiora il record italiano nel disco! Bordata dopo 32 anni, minimo per le Olimpiadi

Giovanni Faloci trova il lancio della vita a una manciata di ore dalla chiusura della finestra per conquistare il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro lancia il disco a 67.36 metri a Spoleto (in provincia di Perugia), spingendosi ad appena 26 centimetri dal record italiano, ovvero il 67.62 che Marco Martino realizzò nel 1989 proprio nella località umbra.

Il 35enne soddisfa così lo standard per i Giochi (fissato a 66.00) e migliora il primato personale 65.30 ormai vecchio di tre anni. Un lancio di questo calibro mancava da oltre trent’anni alle nostre latitudini, al termine di una giornata in cui aveva trovato altre tre lanci oltre i sessanta metri (61.94, 61.12, 60.36). Alle sue spalle si sono piazzati Nazzareno Di Marco (64.68) e Alessio Mannucci (57.26).

Giovanni Faloci ha commentato ai microfoni della Fidal: “Ci ho provato fino all’ultimo giorno, non ho mai mollato e non ho mai smesso di crederci, dagli allenamenti e anche in parte dalla gara degli Assoluti ero convinto di poter raggiungere i 66 metri. Un po’ di fortuna ci sarà anche stata, le condizioni erano perfette per lanciare, il vento giusto. La pedana non è esattamente la stessa del record italiano, perché è stata rifatta, ma l’impianto è sempre questo e porta fortuna a noi lanciatori”.

Foto: Grana/Fidal