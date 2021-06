Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23, in programma a Tallinn (Estonia) da giovedì 8 a domenica 11 luglio. La squadra comprende addirittura 82 azzurrini (43 uomini, 39 donne).

Spiccano nomi di lusso come quelli di Andrea Dallavalle (17.35 nel salto triplo) e di Nadia Battocletti (14:58.73 sui 5000 metri) che si sono qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma anche ragazzi che hanno sfiorato il minimo per i Giochi e magari ci rientreranno con staffetta o ranking (Gaia Sabbatini sui 1500, Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli, Dalia Kaddari sui 200, Edoardo Scotti sui 400, Vittoria Fontana sui 100).

In squadra anche altri atleti che hanno già debuttato in Nazionale assoluta, come Zaynab Dosso (100-4×100), Simone Barontini negli 800, Pietro Arese e Matteo Guelfo nei 1500, Franck Brice Koua nei 110hs, il primatista italiano assoluto dell’eptathlon Dario Dester (decathlon) e al femminile Eloisa Coiro (800-4×400), Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nei 1500, Anna Arnaudo nei 10.000, Carolina Visca nel giavellotto, le velociste Chiara Melon (4×100) e Anna Polinari (400-4×400). Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23 di atletica leggera 2021.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI ATLETICA UNDER 23

UOMINI/Men (43)

100m/4x100m Samuele CECCARELLI Atletica Firenze Marathon S.S. 200m/4x100m Francesco LIBERA Atl. Valli Di Non e Sole 200m/4x100m Alessandro ORI A.S. La Fratellanza 1874 4x100m Fabrizio CEGLIE Assindustria Sport 4x100m Lorenzo PAISSAN Lagarina Crus Team 400m/4x400m Riccardo MELI A.S.D. C.U.S. Palermo 400m/4x400m Matteo RAIMONDI Pro Sesto Atl. 400m/4x400m Edoardo SCOTTI C.S. Carab. Sez. Atletica / C.U.S. Parma 4x400m Alessandro MOSCARDI S.E.F. Stamura Ancona A.S.D. 800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre / Stamura Ancona A.S.D. 800m Manuel DI PRIMIO A.S.D. Atletica Gran Sasso Teramo 1500m Nesim AMSELLEK C.S. S. Rocchino 1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle / S.A.F. Atl. Piemonte A.S.D. 1500m Matteo GUELFO S.S. Trionfo Ligure 5000m Alain CAVAGNA Atl. Valle Brembana 5000m Francesco GUERRA G.P. Parco Alpi Apuane 10000m Luca ALFIERI P.B.M. Bovisio Masciago 10000m Pasquale SELVAROLO Atl. Casone Noceto 10000m Luca URSANO Cosenza K42 3000st Giovanni GATTO U.S. Quercia Trentingrana 110hs Franck Brice KOUA C.U.S. Pro Patria Milano 110hs Mattia MONTINI C.S. Carab. Sez. Atl. / Atl. Lecco-Colombo Costr. 110hs Giuseppe FILPI G.S. Avis Barletta A.S.D. 400hs Michele BERTOLDO Atl. Vicentina 400hs/4x400m Leonardo PUCA C.U.S. Pro Patria Milano 400hs/4x400m Alessandro SIBILIO G.A. Fiamme Gialle / Atl. Riccardi Milano 1946 Alto Manuel LANDO Atl. Vicentina Asta Ivan DE ANGELIS G.A. Fiamme Gialle Asta Nicolò FUSARO Athletic Club 96 Alperia Asta Andrea MARIN Atl. Vicentina Triplo Simone BIASUTTI Trieste Atletica Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle Peso Riccardo FERRARA C.S. Carab. Sez. Atletica / A.S.D. C.U.S. Palermo Peso Francesco TRABACCA U.S.D. Enterprise Giovani Atleti Disco Carmelo MUSCI G.A. Fiamme Gialle / Atl. Aden Exprivia Molfetta Disco Enrico SACCOMANO Atletica Malignani Libertas Ud Martello Giorgio OLIVIERI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Team Atletica Marche Giavellotto Jhonatam MAULLU Dinamica Sardegna Decathlon Dario DESTER C.S. Carab. Sez. Atl. / Cremona Sport. Atl. Arvedi Decathlon Lorenzo MODUGNO Polisportiva Triveneto Trieste Marcia 20km Andrea COSI Atletica Firenze Marathon S.S. Marcia 20km Davide FINOCCHIETTI Atl. Libertas Unicusano Livorno Marcia 20km Riccardo ORSONI G.A. Fiamme Gialle / C.U.S Parma

DONNE/Women (39)

100m/4x100m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre 100m/4x100m Vittoria FONTANA C.S. Carab. Sez. Atletica / Atl. Fanfulla LO 100m/4x100m Giorgia BELLINAZZI Atl Brugnera PN Friulintagli 200m/4x100m Aurora BERTON Libertas Friul Palmanova 200m/4x100m Dalia KADDARI G.S. Fiamme Oro Padova / AS Tespiense Quartu 200m/4x100m

e 4x400m Eleonora RICCI Atletica Cascina 4x100m Chiara MELON Atl. BS ’50 Metallurg. S.Marco 400m/4x400m Alessandra BONORA Atl. Rodengo Saiano Mico 400m/4x400m Anna POLINARI Atl. BS ’50 Metallurg. S.Marco 400m/4x400m Samantha ZAGO Trevisatletica 800m/4x400m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre 800m Laura PELLICORO Bracco Atletica 1500m Ludovica CAVALLI C.S. Aeronautica Militare / Bracco Atletica 1500m Gaia SABBATINI G.S. Fiamme Azzurre / ASD Atl. Gran Sasso TE 1500m Marta ZENONI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter 5000m Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre 10000m Anna ARNAUDO Battaglio C.U.S. Torino Atl. 10000m Gaia COLLI Atl. Valle Brembana 10000m Giovanna SELVA Sport Project VCO 3000st Linda PALUMBO A.S.D. Suedtirol Team Club 100hs Elena CARRARO Atl. BS ’50 Metallurg. S.Marco 100hs Veronica CRIDA Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco 100hs Giulia GUARRIELLO Atletica Guastalla Reggiolo 400hs Alice MURARO Atl. Vicentina Alto Rebecca PAVAN Assindustria Sport Alto Nicole ROMANI A.S. La Fratellanza 1874 Asta M. Roberta GHERCA SSD Nissolino Sport Srl Asu Asta Nathalie KOFLER Asv S.V. Lana – Raika Asta Francesca ZAFRANI Atl. Arcs Cus Perugia Lungo Veronica CRIDA Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco Lungo Veronica ZANON Assindustria Sport Triplo Veronica ZANON Assindustria Sport Triplo Lucrezia SARTORI G.A. Bassano Disco Diletta FORTUNA C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Vicentina Martello Cecilia DESIDERI Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi Giavellotto Emanuela CASADEI A.S. La Fratellanza 1874 Giavellotto Carolina VISCA G.A. Fiamme Gialle Giavellotto Sara ZABARINO A.S.D. ACSI Italia Atletica Eptathlon Marta GIOVANNINI Atletica Livorno Marcia 20km Sara BUGLISI Athletic Club 96 Alperia Marcia 20km Vittoria GIORDANI U.S. Quercia Trentingrana

Foto: Colombo/FIDAL