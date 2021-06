Atletica, Campionati Italiani 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, big in gara 26 giugno

Seconda giornata dei Campionati Italiani 2021 di atletica di scena a Rovereto che si preannuncia molto spettacolare. Si assegneranno oggi diversi titoli nazionali e saranno impegnati in pista e in pedana alcuni degli atleti più importanti dell’intero movimento azzurro.

Sicuramente l’atleta più atteso è Marcell Jacobs che farà il suo esordio agli assoluti alle ore 18.35 e nel caso in cui le cose dovessero andare come il velocista si augura tornerà in pista alle ore 20 per la finale. Non ci sarà il grande rivale ovvero Filippo Tortu che ha preferito saltare questo appuntamento.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA SU OA DALLE 15.00

In pedana il presente e il futuro del salto in lungo italiano ovvero Larissa Iapichino. La gara che vedrà tra le protagoniste la primatista mondiale U20 prenderà il via alle ore 19.30. In pedana anche Leonardo Fabbri che dopo aver stupito al Golden Gala è pronto a piazzare una ulteriore zampata per proseguire in maniera ottimale il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo.

Grande curiosità anche per l’esordio dell’italo-americano Nick Ponzio da tenere d’occhio nel getto del peso. Spettacolo e colpi di scena attesi anche con le quattro staffettiste vincitrici alle World Relays Anna Bongiorni, Vittoria Fontana, Gloria Hooper e Irene Siragusa.

Grande attesa anche per i 400 metri con Vladimir Aceti, Brayan Lopez Davide Re ed Edoardo Scotti che con ogni probabilità si giocheranno il tricolore. Alice Mangione andrà a caccia del bis tra le donne ma fari puntati anche su Raphaela Lukudo, Mariabenedicta Chigbolu ed Eloisa Coiro.

Solito duello tra Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto femminile. Nel lungo maschile fari puntati su Filippo Randazzo mentre nel martello Sara Fantini andrà a caccia del titolo. Andrea Cerrato e Marta Giaele Giovannini proveranno a confermarsi dopo l’exploit del primo giorno nelle prove multiple. In pista per i due turni dei 110hs/100hs Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv sabato 26 dalle 19.00 alle 21.00 su RaiSport+HD, in diretta streaming sabato 26 dalle 19.00 alle 21.00 su RaiPlay, in diretta streaming nelle altre fasce orarie su atletica.tv. Infine la diretta live testuale integrale sarà fruibile su OA Sport.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA LEGGERA 2021 (DAY 2)

Sabato, 26 giugno 2021

11.00 110 hs decathlon

12.05 Lancio del disco decathlon

13.35 Salto con l’asta decathlon

13.45 Lancio del martello donne

14.20 Salto in lungo eptathlon

16.00 400 hs donne batterie

16.15 Lancio del giavellotto eptathlon

16.30 400 hs uomini batterie

17.00 5000 donne

17.30 Lancio del giavellotto decathlon

17.35 100 hs batterie

17.45 Salto con l’asta uomini

17.50 Salto in lungo uomini

17.55 110 hs batterie

18.15 800 eptathlon

18.25 100 donne batterie

18.40 100 uomini batterie

19.00 Salto in alto donne

19.00 Lancio del giavellotto uomini

19.00 100 hs finale

19.10 110 hs finale

19.20 1500 decathlon

19.30 Salto in lungo donne

19.30 400 uomini finale

19.40 400 donne finale

19.45 Getto del peso uomini

19.50 100 donne finale

20.00 100 uomini finale

20.10 800 donne

20.20 Lancio del disco donne

20.25 800 uomini

20.40 5000 uomini

21.00 4×100 donne

21.15 4×100 uomini

Foto: FIDAL Colombo