WTA Strasburgo 2021: Linette, Krejcikova e la sorpresa Niemeier in semifinale

Due ottavi di finale conclusi, tre quarti di finale terminati e tabellone allineato alle semifinali: questo il resoconto odierno del WTA di Strasburgo, che aveva già visto l’abbandono della canadese Bianca Andreescu subito dopo la sua vittoria di secondo turno; la rumena Sorana Cirstea si è così ritrovata in semifinale senza giocare.

Il paradosso di Cirstea, in verità, sta in quel che accade nella giornata: di fatto, quello con la cinese Shuai Zhang è un quarto di finale anticipato, vinto nettamente dalla rumena per 6-2 6-1; una notizia buona, in attesa di quella parigina legata al sorteggio con la britannica Johanna Konta.

Contro di lei ci sarà la polacca Magda Linette, che smorza le premesse di un match combattuto con la kazaka Yulia Putintseva regolandola con un doppio 6-3, il che ribalta il rapporto delle teste di serie (8 l’una, 4 l’altra).

Deve vincere non uno, ma due incontri la tedesca Jule Niemeier per arrivare in semifinale. Nativa di Dortmund, 21 anni, è la grande sorpresa del torneo. Da numero 216 del mondo prima elimina per 6-4 7-6(6) la numero 7 del seeding, l’americana Shelby Rogers, e poi toglie dal torneo l’olandese Arantxa Rus per 6-4 6-1.

Per la teutonica ci sarà la ceca Barbora Krejcikova, che in quest’occasione si libera, forte della sua testa di serie numero 5, della russa Ekaterina Alexandrova, numero 3, per 7-6(4) 6-1. In una carriera finora sostanzialmente incentrata sul doppio, qualche soddisfazione anche in singolare.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange – LivePhotoSport.it