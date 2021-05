WTA Madrid 2021, risultati 6 maggio: Ashleigh Barty sfiderà Aryna Sabalenka nella finale di sabato

Il torneo Mutua Madrid Open 2021, di categoria WTA 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vede oggi disputarsi le semifinali del torneo di singolare. Domani si giocherà soltanto un match di doppio, mentre la finale del singolare è prevista sabato 8 maggio. Non ci sono azzurre in gara.

Nelle odierne semifinali, per quanto concerne la parte alta del tabellone, la numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, supera con lo score di 6-4 6-3 la wild card spagnola Paula Badosa Gibert in un’ora e 17 minuti di gioco. Per la tennista oceanica il 74% di punti vinti sulla prima ed il 56% sulla seconda.

Rapido anche l’epilogo del penultimo atto della parte bassa del tabellone, che vede la testa di serie numero 5, la bielorussa Aryna Sabalenka, battere la russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e cinque minuti di gioco. Per la vincitrice 69% di punti vinti sulla prima e 74% sulla seconda.

Come detto, domani il tabellone di singolare sarà fermo: l’atto conclusivo, che vedrà in campo Ashleigh Barty contro Aryna Sabalenka, si giocherà sabato 8 maggio.

WTA 1000 MADRID

Semifinali

Ashleigh Barty batte Paula Badosa Gibert 6-4 6-3

Aryna Sabalenka batte Anastasia Pavlyuchenkova 6-2 6-3

Finale

Ashleigh Barty contro Aryna Sabalenka sabato 8 maggio

Foto: LaPresse