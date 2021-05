WTA Madrid 2021, Ashleigh Barty piega Petra Kvitova nel big match, Aryna Sabalenka e Badosa in semifinale

Siamo vicini alle battute finali del WTA di Madrid 2021. Sulla terra rossa spagnola oggi era giornata di quarti di finale e le attese c’erano per confronti altamente interessanti.

In primis, la sfida tra la n.1 del mondo Ashleigh Barty e la ceca Petra Kvitova. Ebbene, l’aussie ha fatto valere la sua forza e la propria continuità di gioco al cospetto di una Kvitova che solo nel secondo set è riuscita a far male alla rivale con le sue traiettorie mancine. Alla fine della fiera Barty si è imposta con lo score di 6-1 3-6 6-3 in 1 ora e 50 minuti di partita e tanti saluti a Petra. Il nome della prossima avversaria sarà quello della spagnola Paula Badosa Gibert.

Una sfidante inattesa per l’australiana, visto che l’iberica (n.62 del mondo) fronteggiava la svizzera Belinda Bencic (n.11 WTA). Un successo in due set per 6-4 7-5 si è tramutato in realtà per Badosa e ora si pensa al confronto con chi è al vertice del circuito.

Due tie-break sono serviti alla russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.41 del ranking) per avere la meglio della ceca Karolina Muchova (n.20 WTA): 7-6 (4) 7-6 (2) lo score in favore della russa e sulla sua strada in semifinale ci sarà la bielorussa Aryna Sabalenka. La n.7 del ranking si è imposta contro la belga Elise Mertens (6-1 4-0), con quest’ultima (n.16 del mondo) costretta al ritiro dopo 53′ di gioco.

Foto: LaPresse