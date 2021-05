WTA Belgrado 2021, solo quattro match a causa della pioggia. Avanza Putintseva, scivola la Zhang

Giornata abbastanza sfortunata per il torneo WTA di Belgrado. La pioggia non ha risparmiato la capitale serba, con il Novak Tennis Center che ha potuto ospitare soltanto quattro partite di quelle previste. Ad aprire la kermesse è la vittoria di Leylah Annie Fernandez contro la slovena Polona Hercog; la canadese si complica la vita nella prima frazione buttando per tre volte il vantaggio di un break con sette doppi falli, ma al quarto tentativo non fallisce e gestisce comodamente il prosieguo della partita.

La numero 2 del tabellone Yulia Putintseva necessita del terzo set per superare Kaja Juvan. Anche in questo caso l’inizio è combattuto, con palle break da una parte e dall’altra, ben 19; l’ultima è fatale per la kazaka, costretta a rimontare e ad alzare il livello del suo gioco. Spalle al muro, fa precisamente quel che deve fare e gioca da carro armato, ribaltando la situazione in un’oretta scarsa.

Per una 2 che avanza, una 3 che cade: la cinese Shuai Zhang butta via la partita contro la qualificata Maria Camila Osorio Serrano. Dopo due set rapidi, uno vinto a testa, la numero 43 al mondo parte a razzo andando avanti 4-0 e servizio, ma si fa rimontare fino al tie-break; ormai svuotata, si arrende al ritorno della sudamericana.

A chiudere la serata serba, un’altra sorpresa, con la spagnola Cristina Bucsa che batte la montenegrina Danka Kovinic. Un set, il primo, controllato dalla numero 8 del seeding, ma nel secondo il match si trasforma in una battaglia campale di break e controbreak. La prima a recuperare solidità al servizio è la qualificata spagnola, vincendo in fila gli ultimi sei game in risposta e guadagnandosi il passaggio del turno.

WTA BELGRADO 2021, RISULTATI 17 MAGGIO

L.A. Fernandez b. P Hercog 7-5 6-1

Y. Putintseva b. K. Juvan 4-6 6-2 6-1

M. C. Osorio Serrano b. S. Zhang 6-2 1-6 7-6

C. Bucsa b. D. Kovinic 3-6 6-4 6-1

Foto: Stringer/Shutterstock