Errani/Paolini in finale a Miami. Mertens si ritira, semifinale lampo per le azzurre

Vittoria lampo per Sara Errani e Jasmine Paolini, che raggiungono la finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Miami. La loro semifinale, infatti, è durata appena dieci minuti e tre game contro Elise Mertens e Shuai Zhang. La belga, infatti, al secondo cambio di campo ha chiesto l’intervento del medico e ha deciso poi di ritirarsi.

Molto probabilmente Mertens stava già male ancora prima di cominciare il match, visto che nei minuti in campo non è successo nulla alla belga. Non sembra dunque un infortunio fisico, ma quasi sicuramente un malessere (forse respiratorio visto che si toccava il petto), che non le ha permesso di proseguire l’incontro.

La cronaca della partita aveva visto la coppia azzurra partire bene, procurandosi due palle break nel secondo game e sfruttando poi subiot la prima con un gran passante di Paolini. Nel game successivo, però, era arrivato il controbreak a zero di Mertens/Zhang, che non lasciava dunque presagire al ritiro della belga che poi è avvenuto al cambio di campo.

In finale Errani e Paolini affronteranno la forte coppia composta dall’americana Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova, che hanno superato in rimonta nell’altra semifinale il duo formato dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani al super tie-break con il punteggio di 4-6 6-4 10-3