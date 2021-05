Trento vuole prendersi l’Europa ed è pronta per la battaglia campale contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, in programma questa sera (ore 20.30) all’AGSM Forum di Verona. I dolomitici si presentano in ottima forma: hanno sì perso la semifinale scudetto contro Civitanova (3-1) nella serie, ma hanno avuto tutto il tempo necessario per prepararsi all’appuntamento più importante della stagione (ben 24 giorni senza incontri ufficiali). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti avranno il vantaggio di giocare in un palazzetto amico, anche se sugli spalti non potranno usufruire del sostegno dei propri tifosi visto che l’evento sarà a porte chiude a causa dell’emergenza sanitaria.

L’Itas si è resa protagonista di un cammino impeccabile nella massima competizione continentale, vincendo il proprio girone, eliminando agevolmente il Berlino ai quarti e poi firmando un’autentica impresa contro Perugia in una semifinale titanica. La Finale di Champions League è il giusto premio per questa squadra, che ha incominciato male l’annata agonistica ma che poi è riuscita a ingranare e a rendersi eccellente protagonista quando contava davvero. L’obiettivo più importante è ora a un passo, ma davanti c’è l’arcigna formazione polacca, giustiziera a sorpresa di due grandi favorite della vigilia come Civitanova e Zenit Kazan.

Va ricordato che gli uomini di Nikola Grbic, vecchia conoscenza del nostro campionato e che con Trento vinse il primo scudetto e la prima Champions League, si stanno leccando le ferite dopo aver perso nettamente la loro finale scudetto contro il Wegiel e dunque si presentano in Italia con grande voglia di rivalsa. Trento ha vinto la Champions League per ben tre volte consecutive nella sua storia (2009, 2010, 2011) e ha perso l’atto conclusivo nel 2016, mentre lo ZAKSA non si è mai spinto fino a questo punto della competizione (una compagine polacca non ha mai vinto il torneo). Ben otto precedenti tra le due società, i gialloblù sono avanti 5-3 (gli ultimi nella fase a gironi del 2018, persi entrambi al tie-break).

Trento si mette nelle mani del regista Simone Giannelli, dell’opposto Nimir Abdel-Aziz, degli schiacciatori Ricardo Lucarelli e Alessandro Michieletto (e Dick Kooy), dei centrali Srecko Lisinac e Marko Podrascanin. Dall’altra parte della rete spiccano il palleggiatore Benjamin Toniutti, il bomber Lukasz Kazczmaek, i martelli Kamil Semeniuk e Aleksande Sliwka, i centrali David Smith e Jakub Kochanowski. La compagine italiana è sulla carta favorita, ha una rosa più talentuosa e dotata, ma dall’altra parte della rete c’è una squadra senza grossi nomi a livello individuale ma che punta tanto sul gruppo e sulla solidità.

Foto: CEV