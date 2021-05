Gianlorenzo “Chicco” Blengini ha svelato i piani per la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il CT della Nazionale Italiana di volley maschile ha diviso la squadra in due gruppi. Il primo si preparerà ai Giochi attraverso un serie di collegiali tra Roma e Cavalese, un altro parteciperà invece alla Nations League in programma a Rimini.

In collegiale figurano gli elementi sulla carta più quotati. Il regista Simone Giannelli (Davide Saitta il secondo); l’opposto Ivan Zaytsev (Luca Vettori alle sue spalle); gli schiacciatori Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Jiri Kovar, Oleg Antonov, Daniele Lavia; i centrali Matteo Piano, Simone Anzani, Daniele Mazzone (presente anche la novità Marco Vitelli); il libero Massimo Colaci. Giannelli, Zaytsev, Juantorena saranno titolari nel sestetto per i Giochi. Ampie possibilità anche per Piano, Anzani, Mazzone e Colaci. Spicca il grande ritorno di Kovar, è stata data fiducia ad Antonov.

I 14 azzurri concluderanno un primo collegiale il 20 maggio, il secondo è previsto dal 22 al 31 maggio, a seguire uno stage con una nazionale straniera (3-12 giugno), un collegiale a Cavalese (15-26 giugno) e due ultimi collegiali a Roma (29 giugno-8 luglio e 11-15 luglio), poi il 16 luglio si partirà alla volta del Giappone.

Nel gruppo che parteciperà alla Nations League sono presenti alcuni elementi di spicco, sicuramente considerabili per una convocazione per i Giochi: ad esempio il libero Fabio Balaso, il centrale Roberto Russo, i martelli Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo e Francesco Recine, gli opposti Gabriele Nelli e Giulio Pinali. Sono giovani che hanno ben figurato per tutta la stagoine e meritano una chance: se ben figureranno a Rimini verranno sicuramente presi in considerazione. Di seguito i convocati della Nazionale Italiana di volley maschile per i collegiali in preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

CONVOCATI ITALIA COLLEGIALI VERSO LE OLIMPIADI

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Davide Saitta

OPPOSTO: Ivan Zaytsev, Luca Vettori

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Filippo Lanza, Daniele Lavia*, Oleg Antonov

CENTRALI: Matteo Piano, Simone Anzani, Daniele Mazzone, Marco Vitelli

LIBERO: Massimo Colaci

*IN VNL dall’8 giugno con la maglia numero 19

Foto: FIVB