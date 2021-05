L’Italia parteciperà alla Nations League 2021 di volley femminile che andrà in scena a Rimini. La competizione inizierà martedì 25 maggio (esordio contro la Polonia), la fase preliminare si concluderà il 20 giugno (ogni Nazionale giocherà quindici partite), poi eventuali semifinali e finali il 24-25 giugno. Le azzurre non si presenteranno con la formazione tipo a questa kermesse, visto che le giocatrici di punta saranno impegnate in una serie di collegiale in preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Ci si affiderà a un gruppo sperimentale, con diverse esordienti e atlete che si sono messe in luce durante l’ultimo campionato. L’obiettivo delle ragazze di coach Giulio Bregoli (il CT Davide Mazzanti seguirà Paola Egonu e compagne che si stanno preparando per i Giochi) è quello di ben figurare e provare ad accedere alla Final Four. Tra le convocate spiccano gli opposti Camilla Mingardi e Sylvia Nwakalor, le schiacciatrici Anastasia Guerra e Loveth Omoruyi, la regista Rachele Morello, le centrali Marina Lubian e Sara Bonifacio.

Di seguito le convocate dell’Italia per la Nations League 2021 di volley femminile. Le azzurre entreranno nella “bolla” di Rimini venerdì 21 maggio, dunque quattro giorni prima dell’inizio della competizione.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

PALLEGGIATRICI: Francesca Bosio, Rachele Morello, Ilaria Battistoni

OPPOSTI: Sylvia Nwakalor, Camilla Mingardi

SCHIACCIATRICI: Anastasia Guerra, Rebecca Piva, Giulia Melli, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi

CENTRALI: Sara Bonifacio, Marina Lubian, Alessia Mazzaro, Eleonora Furlan, Federica Squarcini

LIBERI: Chiara De Bortolo, Eleonora Fersino

Foto: FIVB