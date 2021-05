La Nazionale Italiana di volley femminile si preparerà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con una serie di collegiali nei prossimi due mesi. Il CT Davide Mazzanti ha svelato i nomi delle 15 azzurre che fanno parte del cosiddetto gruppo olimpico e, al termine di questo periodo, convocherà le 12 ragazze che partiranno per il Giappone.

Il primo raduno è iniziato lo scorso 6 maggio e si concluderà il 17. Si ripartirà poi dal 21 al 29 maggio sempre a Cavalese (in provincia di Trento). Successivamente ci si trasferirà a Caorle (in provincia di Venezia) per due collegiali: 1-12 giugno e 15-26 giugno. Tre giorni di stacco prima di uno stage all’estero con alcune amichevoli (29 giugno-10 luglio). Il 16 luglio è fissata la partenza per Tokyo, dove il 23 luglio inizieranno i Giochi.

L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia a cinque cerchi, forte di una rosa di assoluto spessore tecnico che è stata capace di vincere la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 e quella di bronzo agli Europei 2019. A trascinare la squadra sarà naturalmente l’opposto Paola Egonu, ormai in maniera acclarata la migliore giocatrice al mondo. La fuoriclasse veneta sarà schierata in diagonale verosimilmente con la palleggiatrice Ofelia Malinov (ma Alessia Orro è una valida alternativa). Chiamate cinque schiacciatrici: Caterina Bosetti e Miriam Sylla potrebbero essere le titolari designate, Elena Pietrini e Alessia Gennari rappresentano delle valide opzioni, Indre Sorokaite è da tenere in forte considerazione anche perché può giocare da opposto in caso di necessità.

In formazione figurano quattro centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie. Il libero titolare è indiscutibilmente Monica De Gennaro. A non salire sull’aereo per Tokyo sarà sicuramente una palleggiatrice (con buona probabilità Giulia Gennari) e molto probabilmente il secondo libero (Beatrice Parrocchiale). La terza esclusa dovrebbe essere una centrale, visto che Mazzanti ha dichiarato di voler andare alle Olimpiadi con tre giocatrici di ruolo, ma potrebbero esserci delle variazioni. Va precisato che nessuna ragazza del gruppo olimpico parteciperà alla Nations League, per cui sono state convocate alcune “seconde linee”. Mazzanti sarà presente a tutti i collegiali. Di seguito le 15 azzurre del gruppo olimpico.

CONVOCATE ITALIA VOLLEY GRUPPO OLIMPICO

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Ofelia Malinov, Giulia Gennari

SCHIACCIATRICI: Indre Sorokaite, Alessia Gennari, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie

OPPOSTO:Paola Egonu

LIBERO: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale

PROGRAMMA DI LAVORO VERSO LE OLIMPIADI

Collegiale 6 – 17 maggio a Cavalese

Collegiale 21 – 29 maggio a Cavalese

Collegiale 1 – 12 giugno a Caorle

Collegiale 15 – 26 giugno a Caorle

Stage all’estero con amichevoli 29 giugno – 10 luglio

Raduno il 14 luglio a Roma

Partenza il 16 luglio per Tokyo

Foto: Ettore Griffoni