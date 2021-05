Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per la Nations League 2021 di volley femminile. L’Italia parteciperà all’evento con le seconde linee, visto che tutte le big saranno contestualmente in collegiale tra Cavalese e Caorle per preparare le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il CT ha dato spazio ad alcune giovani e a giocatrici che si sono messe in luce durante l’ultima Serie A.

Spiccano gli opposti Camilla Mingardi e Sylvia Nwakalor, le schiacciatrici Anastasia Guerra e Loveth Omoruyi, la regista Rachele Morello, le centrali Marina Lubian e Sara Bonifacio.

L’evento è in programma a Rimini dal 25 maggio al 20 giugno. Il gruppo entrerà nella “bolla” il 21 maggio e vi rimarrà praticamente per un mese. Le azzurre giocheranno 15 partite preliminari, al termine delle quali le quattro migliori squadre classificate (sulle 16 partecipanti) accederanno alle semifinali.

Va segnalato che l’Italia non sarà guidata dal CT Davide Mazzanti, il quale resterà a Cavalese per proseguire il collegiale in vista dei Giochi. In panchina siederà il tecnico Giulio Bregoli (che è anche il tattico della squadra), assistito da Matteo Bertini.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2021

N.2 Francesca Bosio, Palleggiatrice (Reale Mutua Fenera Chieri)

N.4 Sara Bonifacio, Centrale (Igor Gorgonzola Novara)

N.12 Anastasia Guerra, Schiacciatrice (Il Bisonte Firenze)

N.15 Sylvia Nwakalor, Opposto (Il Bisonte Firenze)

N.19 Camilla Mingardi, Opposto (Unet E-Work Busto Arsizio)

N.21 Marina Lubian, Centrale (Savino del Bene Scandicci)

N.22 Rachele Morello, Palleggiatrice (Olimpia Teodora Ravenna)

N.23 Chiara De Bortoli, Libero (Reale Mutua Fenera Chieri)

N.24 Alessia Mazzaro, Centrale (Reale Mutua Fenera Chieri)

N.25 Rebecca Piva, Schiacciatrice (Olimpia Teodora Ravenna)

N.26 Ilaria Battistoni, Palleggiatrice (Igor Gorgonzola Novara)

N.27 Eleonora Furlan, Centrale (Delta Despar Trentino)

N.28 Giulia Melli, Schiacciatrice (Delta Despar Trentino)

N.29 Sofia D’Odorico, Schiacciatrice (Delta Despar Trentino)

N.30 Federica Squarcini, Centrale (Saugella Monza)

N.31 Eleonora Fersino, Libero (Zanetti Bergamo)

N.32 Loveth Omoruyi, Schiacciatrice (Imoco Volley Conegliano)

Foto: FIVB