Volley femminile, Italia in collegiale a Cavalese: rientrano alcune big. Tutte le convocate

La Nazionale Italiana di volley femminile tornerà a radunarsi da giovedì 6 maggio a Cavalese (in provincia di Trento). Il CT Davide Mazzanti ha convocato 23 giocatrici per questo collegiale che si concluderà il 17 maggio. In gruppo figurano alcune ragazze che hanno disputato la recente Finale Scudetto con le casacche di Novara e Conegliano.

Sono comunque assenti moltissime big come Paola Egonu, Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro, Raphaela Folie che entreranno in gioco più tardi. Il prossimo 25 maggio inizierà la Nations League nella bolla di Rimini a cui l’Italia si presenterà con un gruppo, mentre altre ragazze proseguiranno la loro preparazione in Val di Fiemme in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

A questo giro spiccano gli inserimenti delle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, delle attaccanti Alessia Gennari e Camilla Mingardi, della schiacciatrice Elena Pietrini, della bomber Indre Sorokaite, delle registe Ofelia Malinov e Alessia Orro. Di seguito le convocate per il secondo raduno dell’Italia di volley femmninile a Cavalese (6-17 maggio).

CONVOCATE ITALIA VOLLEY COLLEGIALE CAVALESE

Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara); Francesca Bosio, Chiara De Bortoli, Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri); Sofia D’Odorico, Eleonora Furlan, Giulia Melli (Delta Despar Trentino); Eleonora Fersino (Zanetti Bergamo); Anastasia Guerra, Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze); Marina Lubian, Ofelia Malinov, Elena Pietrini (Savino del Bene Scandicci); Alessia Gennari, Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio); Sarah Fahr dal 14 maggio, Giulia Gennari dal 14 maggio, Loveth Omoruyi dal 14 maggio (Imoco Conegliano); Anna Danesi, Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale, Federica Squarcini (Saugella Monza); Indre Sorokaite dal 12 maggio (Toyota Queensis).

Foto: FIVB