VIDEO Olimpia Milano-Bayern Monaco, highlights e sintesi gara-5. Decisivo un clamoroso Shields

L’Olimpia Milano vola alle Final Four di Eurolega! Un traguardo storico per la società meneghina, che non entrava tra le prime 4 d’Europa da 29 anni. Decisivo il successo odierno in gara-5 per 92-89 sui tedeschi del Bayern Monaco, che devono così arrendersi dopo aver impattato la serie sul 2-2 grazie al doppio successo casalingo di gara-3 e 4.

Serata incredibile al Mediolanum Forum di Assago, dove il grande protagonista è stato indubbiamente un clamoroso Shavon Shields con 34 punti,4/6 da due, 5/6 da tre, 11/12 in lunetta, 5 rimbalzi e 41 di valutazione. Finale al cardiopalma, in cui i teutonici sono tornati addirittura sul -2 con palla in mano per l’ultima azione del match.

Di seguito il VIDEO con gli highlights ed i momenti salienti di gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco nell’Eurolega 2021 di basket:

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO, GARA-5: HIGHLIGHTS

Credit: Ciamillo