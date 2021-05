Venezia-Schio oggi, Finale A1 basket femminile: orario gara-5, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 16 maggio, al “Giuseppe Taliercio” di Mestre andrà in scena il match tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio, gara-5 della finale playoff della Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Finale di fuoco per la Serie A 2020-2021 di basket femminile, probabilmente l’epilogo più giusto considerato quanto visto durante questa stagione: Umana Reyer Venezia e Famila Schio di nuovo l’una contro l’altra, pronte a giocarsi il titolo in un’infuocata gara-5. La sfida sembrava essersi messa in discesa per le orogranata dopo che si erano aggiudicate i primi due confronti casalinghi: 69-59 in gara-1 e addirittura 72-52 in gara-2. Un doppio colpo che pareva aver posto le premesse per il trionfo della squadra di Giampiero Ticchi e invece così non è stato. Il Famila, sfruttando il fattore campo, è stato in grado di pareggiare i conti con due match da brivido: 90-89 in un’assurda gara-3 e 67-65 in una gara-4 decisa dalla tripla di Mestdagh a 4” dalla sirena. Ricordiamo che Venezia è alla ricerca del primo titolo della propria storia, mentre Schio vuole mantenere la corona d’Italia.

La gara-5 tra Venezia e Schio inizierà alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su MS Channel (canale 814 di Sky) e sarà disponibile anche in streaming su MS Channel, MS Sport e LBF TV. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

VENEZIA-SCHIO, GARA-5: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Domenica 16 maggio

Ore 18.00: Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio

Diretta tv – MS Channel (can. 814 Sky)

Diretta streaming – MS Channel, MS Sport, LBF TV

Diretta Live testuale – OA Sport

