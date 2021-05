Tuffi, Europei 2021: Tocci e Marsaglia in finale da 1 metro. In serata lotteranno per il podio

L’Italia prosegue l’ottimo momento ai Campionati Europei di Tuffi 2021, in corso alla Duna Arena di Budapest, già teatro dei Mondiali 2017. Gli azzurri, reduci da una buona Coppa del Mondo, stanno alzando il loro livello ai campionati continentali, ottenendo ottimi risultati. Ecco allora che nella tarda mattinata odierna Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, rispettivamente con il terzo e quarto punteggio assoluto, si sono qualificati per la finale della gara dal trampolino un metro uomini (specialità non olimpica).

I due azzurri sono stati bravissimi avvicinando entrambi la super quota di 400 punti: 368,05 per Tocci, 367,35 per Marsaglia. La forma è smagliante è ha dell’incredibile soprattutto per Giovanni, in quanto ha perso più di due mesi di preparazione causa doppio infortunio al piede!

La qualificazione è stata vinta dal favorito numero uno per l’oro, Jack Laugher, britannico, in grado di insidiare anche lo strapotere cinese a livello mondiale, primo a quota 399,45. L’oro sembra prenotato, ma in serata si ricomincia tutto da capo. Marsaglia e Tocci, già in coppia in sincronia e in grado di migliorare entrambi sulle rotazioni indietro, possono andare a caccia del podio, anche se il livello è alto e saranno della partita, oltre ai citati, anche l’eterno Hausding, e poi Arevalo Alcon, Jandard, Haslam, Kolodiy e Barthel.

Sarà una finale da non perdere.

ECCO I DODICI QUALIFICATI ALLA FINALE DI QUESTA SERA, ATTORNO ALLE 20.00 CIRCA

ANK NAT NAME BORN TOT GAP 1 GBR LAUGHER Jack 30 JAN 1995 399.45 (6) 2 GER HAUSDING Patrick 09 MAR 1989 381.95 (6) 17.50 3 ITA TOCCI Giovanni 31 AUG 1994 368.05 (6) 31.40 4 ITA MARSAGLIA Lorenzo 16 NOV 1996 367.35 (6) 32.10 5 FRA JANDARD Alexis 23 APR 1997 361.80 (6) 37.65 6 UKR KOLODIY Oleg 16 MAR 1993 348.60 (6) 50.85 7 RUS MOLCHANOV Ilia 18 FEB 1997 344.30 (6) 55.15 8 GER BARTHEL Timo 03 APR 1996 343.95 (6) 55.50 9 SUI DUTOIT Guillaume 18 JAN 1996 338.65 (6) 60.80 10 POL RZESZUTEK Andrzej 25 OCT 1991 331.95 (6) 67.50 11 SWE PARADZIK Vinko 09 OCT 1992 331.90 (6) 67.55 12 ESP GARCIA BOISSIER Nicolas 20 JUN 1995 323.85 (6) 75.60

FOTO: La Presse