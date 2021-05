Gli ucraini Kseniia Bailo ed Oleksii Sereda hanno conquistato la medaglia d’oro nel sincro misto dalla piattaforma agli Europei di Budapest. Una competizione che ha visto solo cinque coppie gareggiare e proprio al quinto posto hanno chiuso gli azzurri Maia Biginelli e Riccardo Giovannini. Un piazzamento ampiamente preventivabile alla vigilia, visto che il duo italiano è molto giovane e ha praticamente mai gareggiato insieme.

Gli azzurri hanno chiuso con il punteggio finale di 273.18. Un buon avvio con gli obbligatori, che hanno portato in dote 96 punti. Per Giovannini è stata una gara regolare, mentre Biginelli ha sporcato l’entrata sia nel triplo (54.90) e mezzo avanti carpiato sia nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento in mezzo (64.32). Il miglior tuffo, guardando ai voti presi, è stato senza dubbio il doppio e mezzo ritornato carpiato con 57.96 (coefficiente basso di 2.8).

Come detto la medaglia d’oro è andata all’Ucraina, che ha dominato, imponendosi con il punteggio di 325.68 grazie soprattutto ad uno strepitoso triplo e mezzo ritornato raggruppato da 80.64. Argento per la Gran Bretagna (Williams/Spendolini) con 307.32 e bronzo per la Russia (Beliaeva/Minibaev) con 302.58.

FOTO LaPressse