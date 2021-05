Trieste-Brindisi oggi: orario, tv, programma, streaming gara-3 Playoff Serie A basket

Oggi, lunedì 17 maggio, andrà in scena il match tra l’Allianz Pallacanestro Trieste e l’Happy Casa Brindisi, partita valida per gara 3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Si riparte dal 2-0 per Brindisi, che dunque adesso avrà tre occasioni per conquistare le semifinali di Serie A. Ma dopo la doppia sfida in Puglia, adesso ci si sposta in Friuli e Trieste vorrà sfruttare il fatto campo per allungare il più possibile la serie. Ma per farlo, sicuramente, i padroni di casa dovranno cambiare ritmo rispetto alle prime due partite giocate.

I pugliesi, infatti, dopo alcuni passaggi a vuoto nel finale di regular season, sembrano essere tornati la squadra che ha rischiato di chiudere la stagione davanti a Milano. 85-64 in gara 1 e 86-54 in gara 2 sono punteggi che raccontano la netta superiorità di Brindisi. Trieste dovrà, quindi, inventarsi qualcosa di straordinario per allungare una serie che appare segnata e farlo con i netti sfavori dei pronostici.

Il match tra Trieste e Brindisi inizierà alle ore 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming sull’Eurosport Player.

TRIESTE-BRINDISI OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Lunedì 17 maggio

Ore 19.00: Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Credits: Ciamillo