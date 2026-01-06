Basket, Trieste parte bene nel play-in della Champions League. Battuti gli ungheresi dello Szolnoki

Inizia nel migliore dei modi il percorso della Pallacanestro Trieste nel play-in della Champions League di basket 2025-2026. I giuliani, impegnati nel match di andata, hanno battuto in trasferta per 62-82 gli ungheresi dello Szolnoki Olajbanyasz al termine di una partita decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra italiana ha preso il sopravvento sugli avversari con un terzo quarto da 25 punti, respingendo poi tutti i tentativi di rimonta. Top scorer Jahmi’us Ramsey con 17 punti. Tra due giorni, a Trieste, i giuliani possono già ipotecare il passaggio del turno con una vittoria.

Inizio equilibrato, giuliani subito avanti con Uthoff ma gli ungheresi restano attaccati al punteggio e sorpassano con il canestro di Skeens. Quest’ultimo tiene avanti i magiari fino al canestro di Candussi che fissa la parità a quota 14. Darthard firma nel finale sei punti consecutivi, Trieste cerca di rispondere con Brown ma alla prima sirena Szolnoki conduce per 22-17.

Nei primi minuti della seconda frazione i magiari vanno sul +7 ma gli ospiti rispondo con le due triple di Anderson per il -3. Trieste risponde colpo su colpo ai tentativi di fuga avversaria e con Brown e Candussi continua ad inseguire sul -3. Nel finale, con i liberi di Ramsey e con la penetrazione di Deangeli, la squadra italiana opera il sorpasso. 37-38 per Trieste all’intervallo lungo.

Nella ripresa riprende il testa a testa; a Somogyi risponde prima Brooks e poi Ramsey per la parità a quota 43. La tripla di Brown vale in nuovo sorpasso ospite ma i magiari ritrovano la parità con i tre punti consecutivi di Holt. Poi però la partita si spezza e Trieste trova il primo parziale di 0-10 grazie soprattutto a Candussi. Szolonoki torna a segnare con Krnjajski ma Ramsey e la tripla di Moretti assicurano il +13 ai giuliani. 50-63 per Trieste alla fine del terzo quarto.

In apertura dell’ultima frazione gli ungheresi si riportano sotto con un parziale di 5-0 in apertura ma i triestini rispondo subito con le due triple di Moretti e Ramsey per il +14. Grazie ad Uthoff e Brooks il vantaggio arriva addirittura sul +18. La squadra di casa sembra avere le idee confuse ed Anderson ne approfitta firmando il +20 a 3’58” dalla fine. Darthand e Molnar riavvicinano i magiari ma la tripla di Uthoff spegne totalmente le speranze degli avversari. Punteggio finale di 62-82 ed 1-0 per Trieste nella serie.