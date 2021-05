La Nazionale Italiana di tiro con l’arco olimpico batte un colpo a Losanna in Coppa del Mondo e mette a segno due risultati di grande spessore in vista del fondamentale appuntamento con il Preolimpico di Parigi (21-27 giugno). In una giornata contraddistinta dalle eliminatorie delle prove a squadre tradizionali, il Bel Paese si è ben comportato mettendo al sicuro due piazzamenti sul podio molto incoraggianti.

Partiamo dal Team Event femminile, in cui l’Italia schierava quest’oggi Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli dopo aver chiuso il ranking round di martedì in ottava posizione. Le azzurre sono entrate in gara con un notevole successo per 6-0 (55-54, 56-55, 57-56) sulla Spagna agli ottavi di finale, centrando così il pass per un difficile scontro ai quarti con la Germania prima testa di serie del seeding.

Il terzetto italico si è confermato solido anche al turno successivo, punendo gli errori delle favorite tedesche e aggiudicandosi la contesa per 6-2 con i parziali di 57-52, 54-51, 53-56 e 54-53. Italia sugli scudi anche in semifinale, con una bella prestazione corale che si è rivelata sufficiente per avere la meglio in quattro volée sulla Russia per 6-2 (58-54, 58-55, 50-56, 55-53). Domenica mattina Boari, Rebagliati e Andreoli tireranno contro il Messico nell’atto conclusivo della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo.

Ottimi riscontri in vista di Parigi anche per la squadra maschile, che debutta in stagione a Losanna con un terzo posto molto incoraggiante. Il terzetto formato da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi si è reso protagonista di un bel percorso, sconfiggendo in rimonta la Mongolia agli ottavi per 6-2 (54-56, 58-55, 57-53, 53-50) prima di avere la meglio ai quarti sulla Gran Bretagna per 5-3 con i parziali di 56-59, 57-56, 57-57 e 56-53.

Epilogo beffardo purtroppo in semifinale, dove gli azzurri sono stati sconfitti allo shoot-off da una Germania freddissima e perfetta proprio nel momento decisivo della sfida. Dopo aver chiuso in parità sul 4-4 i primi quattro parziali (53-58, 56-54, 54-56, 56-55), l’Italia si è dovuta infatti arrendere allo spareggio per 29-30. Successivamente Nespoli, Paoli e Musolesi si sono riscattati infliggendo un convincente 5-1 (54-54, 56-55, 58-55) all’Olanda nella finale per il 3° posto.

Foto: World Archery