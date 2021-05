Buona partenza dell’Italia in quel di Losanna, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di tiro con l’arco. La competizione si è aperta quest’oggi con il consueto ranking round di 72 frecce e con il primo turno a eliminazione diretta dei tabelloni individuali di ricurvo, mentre nelle prossime giornate si entrerà definitivamente nel vivo anche con le gare a squadre.

Prestazione di grande spessore internazionale da parte di Mauro Nespoli, che si è aggiudicato le qualificazioni centrando il secondo miglior punteggio della carriera (689, a -2 dal primato personale) e guadagnandosi la prima testa di serie del seeding in Svizzera. Il n.3 del ranking mondiale entrerà così in gara direttamente ai sedicesimi di finale proprio come Alessandro Paoli, ottimo 7° con 675 punti dopo aver chiuso le prime 36 frecce addirittura in terza piazza.

Buona prova anche per Federico Musolesi, 20° a quota 664 punti e qualificato direttamente per il secondo turno, dove se la vedrà con il russo Baldanov. Più attardato il veterano Marco Galiazzo, che ha comunque potuto saltare con un bye il primo turno grazie al suo 32° posto in ranking round con 658 punti e domattina affronterà lo spagnolo Castro. Italia che, grazie ai punteggi accumulati da Nespoli, Paoli e Musolesi, sarà prima testa di serie del seeding nella gara a squadre.

Per quanto riguarda invece il ricurvo femminile, la migliore azzurra è stata Lucilla Boari in 22ma piazza (654 punti). Piazzamenti discreti anche per le altre italiane impegnate: 26ma Chiara Rebagliati (652), 29ma Tatiana Andreoli (646) e 38ma Vanessa Landi (640). Tutte e quattro le nostre portacolori entreranno in gara direttamente al secondo turno nella competizione individuale.

8° punteggio assoluto da parte dell’Italia nella gara a squadre femminile, in cui il terzetto tricolore affronterà la Spagna agli ottavi di finale. Quarta piazza in qualificazione (1343 punti totalizzati da Nespoli e Boari) e bye fino agli ottavi di finale per il mixed team italiano, che aspetta la vincente di Canada-Stati Uniti in un match previsto per giovedì.

