Tiro a volo, Jessica Rossi potrebbe non prendere parte alla gara di trap misto alle Olimpiadi

Jessica Rossi, che sarà la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo assieme ad Elia Viviani, potrebbe non prendere parte, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, alla prova del trap misto del tiro a volo ai Giochi, dove l’Italia potrà schierare, avendo qualificato un uomo ed almeno una donna, una coppia mista, ma dovrà sceglierla tra i tiratori già convocati per le prove individuali.

L’Italia ha già ottenuto il numero massimo di pass consentiti, ovvero due, nel trap femminile, dove a conquistarli sono state Silvano Stanco e Jessica Rossi, mentre gli azzurri sono virtualmente a secco nel trap maschile, ed agli Europei potranno andare alla ricerca dell’unico pass a disposizione: qualora la carta olimpica dovesse essere centrata da un tiratore italiano, questa sarà assegnata in maniera non nominale all’Italia, dunque poi sarebbe il DT a determinare chi andrà a Tokyo, mentre qualora il pass dovesse essere conquistato da un altro Paese, verrebbe poi assegnato quello attraverso il ranking in maniera nominale a Mauro De Filippis.

Lo scenario più plausibile, in questo momento, è che siano quelli appena citati i tre tiratori che rappresenteranno l’Italia del trap alle Olimpiadi: è altamente probabile, inoltre, che siano proprio De Filippis e Rossi ad essere designati per prendere parte alla gara a coppie miste. Secondo la Rosea però ci sarebbe un ostacolo non indifferente alla realizzazione di questo piano: la tiratrice ha reso ufficiale la fine del proprio matrimonio con De Filippis, e quindi potrebbe chiedere che sia Silvana Stanco a partecipare alla gara in questione con l’ormai ex marito.

A confermare le indiscrezioni circa la fine del matrimonio è stata la stessa tiratrice alla trasmissione di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora“: “Ci siamo separati da un anno, ora sono single. Penso solo alle Olimpiadi“.

Foto: LaPresse