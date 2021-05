Tiro a segno, Europei 2021: nella pistola 10 metri femminile oro e pass olimpico alla Germania

Non c’erano azzurre in gara nell’ultima finale odierna della categoria senior agli Europei di tiro a segno in corso ad Osijek, in Croazia, quella della pistola 10 metri femminile: erano state eliminate nelle qualificazioni Greta Reccia, 22ma, Maria Varricchio, 36ma, e Sara Costantino, 58ma. In finale l’unico pass olimpico in palio va alla Germania.

A vincere, infatti, è la tedesca Carina Wimmer, con 242.3, autrice di una splendida rimonta, una volta assicuratasi la carta olimpica, ai danni della russa Vitalina Batsarashkina, beffata per appena 0.3 punti, la quale deve accontentarsi dell’argento a quota 242.0. Bronzo alla transalpina Celine Goberville, con 218.6.

Quarta piazza per l’ucraina Olena Kostevych, fuori a quota 196.2, mentre è quinta l’armena Elmira Karapetyan con 177.2, infine si classifica sesta la bielorussa Viktoria Chaika, out con 155.9. Settima posizione per la georgiana Nino Salukvadze, fuori con 135.6, infine è ottava l’azera Nigar Nasirova, con 114.6.

Oltre alla novella campionessa d’Europa della specialità, in finale erano in lizza per il pass olimpico anche le rappresentanti di Azerbaigian, Armenia, e Bielorussia.

Foto: UITS