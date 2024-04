Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: eliminate le azzurre della pistola sportiva da 25 metri

Non ci saranno pass per l’Italia nella pistola sportiva da 25 metri femminile al torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: le qualificazioni si rivelano un ostacolo insormontabile per le tre azzurre in gara, mentre tra le otto finaliste sono quattro le atlete che si giocheranno domani due pass olimpici non nominali.

Approdano alla finale di domani, infatti, quattro atlete che non sono eleggibili per il pass olimpico in questa manifestazione: aveva già centrato il pass in questa specialità, infatti, l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, terza con 589 (23x), mentre avevano già staccato la carta olimpica nella pistola ad aria compressa da 10 metri l’ellenica Anna Korakaki, prima con 592 (25x), la vietnamita Thu Vinh Trinh, quarta con 588 (20x) e la transalpina Camille Jedrzejewski, settima con 583 (28x).

Saranno le altre quattro finaliste a giocarsi i due pass olimpici in palio: la magiara Veronika Major, seconda con 590 (22x), la tiratrice di Singapore Teh Xiu Hong, quinta con 585 (17x), la tedesca Josefin Eder, sesta con 584 (17x), e la bulgara Miroslava Mincheva, ottava con 583 (21x). Devono invece rinviare agli Europei, ultima occasione di qualifica diretta ai Giochi, le velleità di pass olimpico le tre azzurre oggi in gara: 28ma Margherita Brigida Veccaro con 577 (17x), 47ma Maria Varricchio a quota 569 (13x), 51ma Chiara Giancamilli con 567 (16x).