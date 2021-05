Tennis, WTA Parma 2021: Lisa Pigato cede lottando a Serena Williams

E’ durato oltre un’ora il sogno di Lisa Pigato nel torneo WTA di Parma. La giovane tennista italiana, classe 2003, è stata sconfitta in due set da Serena Williams con il punteggio di 6-3 6-2. Una prestazione comunque molto dignitosa per la bergamasca, che era all’esordio assoluto in un tabellone principale di un torneo WTA e che era già stata bravissima a superare le qualificazioni.

Un match iniziato poi in maniera davvero straordinaria per la numero 572 del mondo. Immediato break in apertura complice anche una Williams forse un po’ distratta in avvio di partita. L’ex numero uno del mondo, però, rimedia subito con il controbreak a zero nel game successivo e poi con un altro break nel quarto gioco. Pigato prova a restare comunque in partita e vince altri due game, ma Serena chiude sul 6-3 la prima frazione.

Nel secondo set la differenza tra le due giocatrici è evidente. Pigato riesce a salvare due palle break in apertura, ma è costretta a cedere il servizio per due volte, con Williams che scappa sul 4-1. L’americana si impone per 6-2 ed accede al secondo turno dove affronterà la ceca Katerina Siniakova. A fine match c’è comunque il tempo per un bel momento tra Williams e Pigato, con la giovane azzurra che chiede alla campionessa statunitense anche un foto ricordo.

La giornata azzurra a Parma si era aperta con la vittoria di Martina di Giuseppe sulla giapponese Nao Habino e nel tardo pomeriggio toccherà a Camila Giorgi contro l’americana Christina McHale.

