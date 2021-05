Tennis, Dayana Yastremska ancora lontano dai campi: terzo rifiuto da parte del TAS

Dayana Yastremska continua la sua guerra contro i mulini a vento. La tennista ucraina, numero 31 al mondo e lontano dai campi dal torneo di Linz dello scorso novembre, ha visto nuovamente respinto il suo secondo ricorso dal TAS di Losanna, che sottolinea come il suo rientro in campo potrà avvenire solo alla definitiva risoluzione del caso.

La Yastremska era risultata positiva al mesterolone, una delle “sostanze non specificate” della lista S1 (agenti anabolizzanti) proibite dalla WADA e pertanto vietate dallo stesso Programma Anti-Doping. Per la terza volta di fila la sua domanda di rientro in campo è stata rifiutata.

Lo scorso febbraio la tennista ucraina aveva deciso di volare in Australia e chiedere il rito abbreviato, così da poter essere pronta a disputare i prossimi Australian Open se il tribunale sportivo le avesse accordato il permesso, ma lì ci fu il primo no, rendendo dunque inutile il suo viaggio in Oceania.

La Yastremka ci ha poi riprovato una decina di giorni fa, a fine aprile, ma il risultato non è cambiato. Sembra dunque che la giovane tennista, la prima nata nel nuovo millennio ad entrare in Top 100, non abbia proprio voglia di mollare e di forzare i tempi per il suo ritorno in campo. Attendiamoci dunque altri tentativi da parte sua prima della decisione ufficiale del TAS di Losanna.

