Tennis: Borna Coric salterà qualche settimana, a New York operazione alla spalla

Si era già cancellato da parecchi tornei nel corso delle scorse settimane, ed ora si capisce la ragione: Borna Coric ha deciso di operarsi alla spalla destra a New York, mettendosi così fuori dal tennis giocato per qualche settimana prima del potenziale rientro.

Questo il suo messaggio su Instagram: “Ciao a tutti, attualmente sono a New York perché mi sono operato alla spalla destra. Ho avuto a che fare con il dolore alla spalla per qualche tempo, e nonostante i tentativi di usare un vasto numero di tecniche di recupero, è diventato chiaro che una soluzione più permanente era necessaria. Dopo aver parlato con i dottori insieme al mio team, ho deciso che la migliore opzione era operarsi. L’intervento è andato molto bene, sono molto grato al team dell’HSS Sports Medicine institute e specialmente al dottor David Altchek. Ora è tempo di recuperare e lavorare duramente per essere presto in campo. Grazie per il vostro supporto come sempre“.

L’annata di Coric non era nemmeno iniziata sotto una pessima stella: quarti di finale a Melbourne 2, semifinale a Rotterdam. In mezzo, però, la debacle degli Australian Open, con la sconfitta per mano dell’americano Mackenzie McDonald al secondo turno.

Attualmente occupa il numero 30 del ranking mondiale. Resta da capire quando rientrerà: certo è che i primi due tornei sull’erba dopo il Roland Garros (Stoccarda a parte, che è nella seconda settimana dello Slam parigino), Halle e Queen’s, non li giocherà.

