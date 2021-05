Pattinaggio artistico a rotelle, a Trieste il Sedmak-Bressan 2021: tutti i big attesi

Arriva il primo evento internazionale del 2021 nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle: inizierà ufficialmente domani 25 maggio il Trofeo Sedmak-Bressan, in scena fino a domenica 30 presso il PalaPilkec di Opicina in Trieste. Una gara di grande rilievo che, come da programma, vedrà coinvolte quattro discipline: singolo, coppie, danza e Solo Dance.

Tantissimi i big attesi in Friuli: in campo maschile infatti stando alla lista degli iscritti sarà presente il temibilissimo e talentuoso iberico Pau Garcia, già Campione del Mondo Junior al debutto nella massima categoria. Saranno della partita inoltre, tra i vari azzurri, Alberto Maffei e Marco Giustino (rispettivamente quarto e ottavo agli ultimi Mondiali) oltre che Alessandro Liberatore.

In campo femminile tornerà a distanza di due anni la super sfida tra Rebecca Tarlazzi e Letizia Ghiroldi, oro e argento a Barcellona 2019, gustosa anticipazione di quello che vedremo agli Italian Roller Games di Riccione tra poco più di un mese; tra le altre contendenti impossibile non citare personalità di alto profilo come Micol Zangoli, Chiara Trombini, Greta Piccardo, Viola Pieroni e Micol Mills.

Nella danza scenderanno in pista diverse coppie che hanno già fatto il loro esordio stagionale in occasione dei Campionati Interregionali di Modena. In tal senso, seguendo l’andazzo dell’appuntamento emiliano, partiranno con i favori del pronostico Rachele Campagnol-Mattia Qualizza, seguiti da Caterina Artoni-Raul Allegranti e dai più esperti Asya Sofia Testoni-Giovanni Piccolantonio.

Tra gli altri contendenti figurano inoltre Alessia Benedetto-Nicholas Masiero e Martina Nuti-Luca Rossetti. Molti di questi atleti disputeranno anche la prova di Solo Dance (Allegranti, Masiero, Piccolo, Testoni). Non mancheranno tuttavia specialisti di straordinario talento come Alice Sanvincenti e la tedesca Emilia Zimermann (quarta a Barcellona). Curiosità infine per lo spagnolo Llorenc Alvarez Caballero, grande protagonista nel libero, pronto a stupire anche in questa specialità.

Meno numerose le coppie d’artistico, dove i Campioni d’Europa Arianna Ferrentino-Federico Calzolari potranno finalmente provare entrambi i segmenti dopo lo stop forzato arrivato al Trofeo Barberi a seguito dello short. A cercare di mettergli il bastone tra le ruote ci saranno Micol Mills-Tommaso Cortini, apparsi in grande spolvero nella prima uscita di questa annata sportiva, Angelica Bertoldi-Claudio Casini e Caterina Locuratolo-Aldo Rrapuschi.

L’intera competizione potrà essere visibile sul sito ufficiale della World Skate, nella sezione “World Skate TV“. Le gare della categoria Senior cominceranno giovedì 27 maggio.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di World Skate/World Roller Games media asset)