Atletica, il weekend degli italiani: Jacobs infortunato, Tortu 10.18, Bruni da record, Randazzo vince in Diamond League

Lo scontro diretto tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu doveva essere la ciliegina sulla torta del weekend, ma purtroppo il testa a testa tra i due velocisti non si è consumato a causa di un infortunio del fresco primatista italiano sui 100 metri. Il Campione d’Europa dei 60, capace di sfrecciare a 9.95 una decina di giorni fa, ha accusato di una distrazione all’adduttore e dovrà restare a riposo per un paio di settimane (salterà anche la Coppa Europa del prossimo weekend). Filippo Tortu non si è esaltato e ha corso la sua batteria in 10.18, rinunciando poi a disputare la finale a scopo precauzionale. Si era creato un evento enorme, poi scioltosi a causa di problemi fisici.

A Rieti, però, abbiamo assistito al bel volo di Roberta Bruni, capace di timbrare il nuovo record italiano nel salto con l’asta (4.70 metri) e di conquistare anche il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021. La laziale appare in grande crescita, ha tentato anche 4.80 e ora prova a entrare in una nuova dimensione. Bellissima la vittoria di Filippo Randazzo in Diamond League: 8.11 nel salto in lungo (ventoso), ha sconfitto il Campione del Mondo di specialità ed è diventato il quarto azzurro a imporsi nel massimo circuito itinerante, avvicinandosi anche al standard olimpico (8.22) e confermandosi sopra gli otto metri dopo la prova di Savona.

Sempre a Gateshead è arrivato il terzo posto di Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, anche se il tempo è stato altissimo a causa di un muro di vento. Alessia Trost non riesce a decollare e si ferma ancora a 1.88, lo standard per i Giochi fissato a 1.96 è ancora lontano e la friulana sempre non poter fare quel salto in avanti necessario per tornare a certe misure. Yeman Crippa si è ritirato dopo nemmeno un giro sui 1500 metri a Trento a causa di pioggia e vento, la prima uscita stagionale del primatista nazionale di 3000, 5000 e 10000 non si è dunque completata e c’è attesa per sapere davvero quali sono le condizioni del mezzofondista.

Da segnalare il 15:16.70 di Nadia Battocletti sui 5000 metri ad Andujar, record italiano under 23 migliorato di 20 secondi. E ora l’attenzione si sposta verso gli Europei a squadre, in programma nel weekend del 29-30 maggio a Chorzow (Polonia): l’Italia punta a fare bene trascinata da capitan Gianmarco Tamberi, sarà ovviamente assente Jacobs.

Foto: FIDAL/COLOMBO