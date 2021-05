Taekwondo, Preolimpico Europeo Sofia 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

La settimana appena cominciata sarà cruciale per il taekwondo, che assegnerà gli ultimi posti disponibili per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Per quanto riguarda l’Europa, ad attribuire i pass rimanenti sarà il Preolimpico che si terrà al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria), il quale era stato la location anche degli Europei disputatisi ad inizio aprile. Andiamo a scoprire programma, orari e piattaforme tv e streaming dove poter seguire l’evento.

Se Vito Dell’Aquila è l’unico azzurro che ha già conquistato il pass per la rassegna nipponica, gli italiani che parteciperanno al Preolimpico sono tre: Paulina Armeria Vecchi (-57 kg), Maristella Smiraglia (+67 kg) e Simone Alessio (-80 kg). Ricordiamo che nei tornei in programma per ogni singola categoria di peso olimpica saranno in palio due pass, che andranno ai taekwondoka che arriveranno in finale. Di seguito il programma completo con gli orari italiani.

TAEKWONDO, PREOLIMPICO EUROPEO 2021: PROGRAMMA E ORARI

Venerdì 7 maggio



Uomini: -58 kg, -80 kg

Donne: -49 kg, -67 kg

8.00-12.00: Sessione 1

14.00-16.00: Quarti di finale

16.30-18.30: Semifinali

Sabato 8 maggio

Uomini: -68 kg, +80 kg

Donne: -57 kg, +67 kg

8.00-12.00: Sessione 1

14.00-16.00: Quarti di finale

16.30-18.30: Semifinali

TAEKWONDO, PREOLIMPICO EUROPEO 2021: TV E STREAMING

Al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali ma è ipotizzabile che l’evento venga trasmesso in streaming dal canale Youtube della Federazione Bulgara. In ogni caso, OA Sport con la sua DIRETTA Live testuale non vi farà perdere neanche un aggiornamento dai tatami di Sofia.

Foto: FITA