Sport in tv oggi (mercoledì 26 maggio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 26 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la finale di Europa League ed i play-off di Serie C, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con le qualificazioni maschili e femminili del Roland Garros ed i tornei ATP di Parma e Belgrado II e WTA di Strasburgo, la pallanuoto con la Serie A1, il tiro a segno ed il tiro a volo con gli Europei, il volley femminile con la Nations League, il basket 3×3 femminile con il Preolimpico ed il basket con la NBA.

SPORT IN TV MERCOLEDI’ 26 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

01.30 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Boston Celtics – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.30 Basket, NBA: Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

08.00 Tiro a segno, Europei – finali su YouTube ISSF

08.00 Tiro a volo, Europei – finali su YouTube ISSF

10.00 Tennis, ATP 250 Parma – 10.00-19.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(Cobolli primo match, Cecchinato terzo match, Musetti quarto match, Sonego quinto match)

10.30 Tennis, Roland Garros: qualificazioni, secondo turno maschile e femminile – Eurosport 2, Eurosport Player

(Errani e Fabbiano primo match, Giannessi terzo match, Cocciaretto quarto match, Pellegrino e Di Giuseppe quinto match)

11.00 Tennis, WTA 250 Strasburgo – 21.00-23.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(non ci sono italiane in campo)

12.00 Tennis, ATP 250 Belgrado II – 19.00-21.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

(non ci sono italiani in campo)

12.10 Ciclismo, Giro d’Italia: 17ma tappa – RaiSport+HD (14.00 Rai2), Eurosport1, RaiPlay, EurosportPlayer, discovery+

17.00 Basket 3×3 femminile, Preolimpico: Italia-Spagna – YouTube FIBA3x3

18.00 Pallanuoto, Serie A1: Telimar Palermo-RN Savona

18.30 Pallanuoto, Serie A1: AN Brescia-Pro Recco – RaiSport+HD, RaiPlay

19.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Turchia – LA7d, la7.it

20.45 Calcio, Serie C: Avellino-Palermo – RaiSport+HD, RaiPlay, Eleven Sports

20.45 Basket 3×3 femminile, Preolimpico: Italia-Cina Taipei – YouTube FIBA3x3

21.00 Calcio, Europa League: Villarreal-Manchester United – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Go, Now TV

Foto: LaPresse