A Sabaudia nel primo fine settimana di giugno si disputeranno le gare della terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 di canottaggio: l’Italia si prepara alla tappa di casa con un raduno, per il quale sono stati convocati 31 atleti (26 senior e 5 pesi leggeri), che inizierà oggi, mercoledì 26 maggio, per concludersi martedì 1° giugno.

Sarà una delle ultime occasioni per sciogliere gli eventuali dubbi sulla composizione degli equipaggi in vista delle convocazioni per le Olimpiadi, alle quali prenderanno parte nove imbarcazioni dell’Italia, ovvero quelle che si erano qualificate in occasione dei Mondiali di Linz 2019.

Va ricordato infatti che per le quote ottenute ai Mondiali 2019 ogni Paese può far partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo in ogni barca atleti diversi rispetto a quelli che hanno qualificato la barca, e questi atleti possono gareggiare in eventi diversi ai Giochi Olimpici di Tokyo rispetto a quelli in cui hanno gareggiato nel 2019.

A Tokyo l’Italia sarà in gara con 9 barche per un totale di 23 atleti ed in Giappone, oltre ai titolari, l’Italia potrà portare anche tre riserve per quattro senza senior maschile, quattro di coppia senior maschile e quattro di coppia senior femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA DEL CANOTTAGGIO PER IL RADUNO DI SABAUDIA

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek, Stefania Gobbi (Carabinieri-SC Padova), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Matteo Lodo, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle-CC Pro Monopoli), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-Moto Guzzi), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle-SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS Torino ), Stefania Buttignon (Fiamme Oro-SC Timavo), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Nicolò Carucci (SC Gavirate), Veronica Lisi, Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume).

EQUIPAGGI QUALIFICATI CANOTTAGGIO TOKYO 2021

Due senza senior femminile (conquistato da Aisha Rocek e Kiri Totodonati)*

Doppio pesi leggeri maschile (conquistato da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta)*

Due senza senior maschile (conquistato da Matteo Lodo e Giuseppe Vicino)*

Quattro senza senior maschile (conquistato da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo) (+1 riserva)*

Quattro di coppia senior maschile (conquistato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili) (+1 riserva)*

Doppio pesi leggeri femminile (conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini)*

Quattro di coppia senior femminile (conquistato da Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli) (+1 riserva)*

Doppio senior femminile (conquistato da Stefania Gobbi e Stefania Buttignon)*

Singolo senior maschile (conquistato da Simone Martini)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dal Direttore Tecnico a ridosso dell’evento.

Foto: LM / Danilo Vigo