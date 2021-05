LIVE Musetti-Nishioka, ATP Parma 2021 in DIRETTA: una vittoria per scalare ancora il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Yoshihito Nishioka, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Parma 2021. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: chi vince la sfida approda ai quarti di finale contro uno tra Lorenzo Sonego e Sebastian Korda, che ha estromesso Andreas Seppi all’esordio. L’americano rovinerà i piani per un derby azzurro oppure verrà battuto dal #4 d’Italia?

Lorenzo Musetti torna in campo dopo la vittoria al primo turno nel derby italiano contro Gianluca Mager vincendo in rimonta per 4-6 6-1 6-2. L’azzurro si è avvicinato ulteriormente alla top70 superando virtualmente il francese Jo-Wilfried Tsonga con 950 punti: in caso di successo quest’oggi, si isserebbe alla posizione #72. Il classe 2002, dopo la terza semifinale ATP in carriera ottenuta a Lione, continua la rincorsa ancora nella Race dove si trova alla 28esima posizione.

Yoshihito Nishioka ha vinto al primo turno contro l’americano Sam Querrey per 3-6 6-3 7-6(3) negando il confronto tra l’azzurro e il big server. Il giapponese è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale a Lione contro Stefanos Tsitsipas che ha negato il confronto in Francia. Il classe 1995 è #60 al mondo e virtualmente ha già guadagnato una posizione scavalcando Guido Pella: l’asiatico in caso di vittoria si avvicinerebbe ulteriormente alla top50.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Yoshihito Nishioka, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di Parma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come quarta partita giornaliera dalle 10.00 sul Campo Centrale di Montechiarugolo in provincia di Parma presso il Tennis Club President. La sfida sarà disponibile in tv sul digitale terrestre su SuperTennis TV e Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming sul sito di SuperTennis e Sky Go. Buon divertimento!

