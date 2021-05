Sport in tv oggi (domenica 9 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 9 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con i tornei ATP Madrid e Roma e WTA di Saint-Malo e le qualificazioni ATP e WTA di Roma, i motori con la gara del GP di Spagna della F1, la canoa slalom con gli Europei valevoli come qualificazione olimpica e la boxe con il match Canelo-Saunders.

SPORT IN TV DOMENICA 9 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

02.00 Boxe, Canelo Alvarez – Billy Joe Saunders (ottavo match) – DAZN

04.00 Basket NBA, Utah Jazz-Houston Rockets – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.00 Basket NBA, Denver Nuggets-Brooklyn Nets – Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV

10.05 Canoa slalom, Europei: semifinali C1 femminile

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia: qualificazioni femminili

(Errani-Hercog primo match)

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia: qualificazioni maschili

(Carballes Baena-Brancaccio primo match, Norrie-Cecchinato secondo match)

11.00 Tennis, Internazionali d’Italia: primo turno maschile – Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

(Caruso-Goffin terzo match)

11.30 Canoa slalom, Europei: semifinali C1 maschile

12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Sassuolo – DAZN1, DAZN

12.40 Ciclismo, Giro d’Italia: 2a tappa – Eurosport1, Eurosport Player, discovery+, Raisport+HD (14.00 Rai2), RaiPlay

13.00 Golf, European Tour, Canary Island Championship – Eurosport2, Eurosport Player

14.07 Canoa slalom, Europei: finali C1 femminile – RaiSport+HD, RaiPlay

14.41 Canoa slalom, Europei: finali C1 maschile – RaiSport+HD, RaiPlay

15.00 Basket, Champions League: finale 3° posto – Eurosport Player

15.00 Tennis, WTA 125 Saint-Malo: finale, Golubic-Paolini

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Atalanta – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Benevento-Cagliari – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Torino – DAZN1, DAZN

15.00 F1, GP Spagna: gara – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV, TV8 e tv8.it

15.00 Lotta, Preolimpico Sofia: ripescaggi greco-romana – uww.org

16.30 Curling femminile, Mondiali: finale 3° posto – Eurosport2, Eurosport Player

16.36 Canoa slalom, Europei: quarti di finale extreme slalom femminile

16.53 Canoa slalom, Europei: quarti di finale extreme slalom maschile

17.00 Lotta, Preolimpico Sofia: finali greco-romana – uww.org

17.11 Canoa slalom, Europei: semifinali extreme slalom femminile

17.15 Ciclismo, Giro dell’Algarve: 5a tappa – Eurosport1, Eurosport Player

17.20 Canoa slalom, Europei: semifinali extreme slalom maschile

17.30 Canoa slalom, Europei: finale extreme slalom femminile

17.34 Canoa slalom, Europei: finale extreme slalom maschile

18.00 Basket, Champions League: finale 1° posto – Eurosport Player

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Crotone – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.30 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: finale, Zverev-Berrettini – Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Milan – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.00 Curling femminile, Mondiali: finale 1° posto – Eurosport1, Eurosport Player

21.00 Golf, PGA Tour, Wells Fargo Championship – Eurosport2, Eurosport Player

21.30 Basket NBA, Los Angeles Clippers-New York Knicks – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

