Sport in tv oggi (domenica 2 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 2 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro di Romandia, il tennis con le finali dei tornei ATP di Monaco di Baviera ed Estoril e le qualificazioni ed il primo turno di Madrid ed i sedicesimi del WTA di Madrid, lo snooker con i Mondiali, il badminton con gli Europei, ed i motori con le gare di F1 e MotoGP.

SPORT IN TV DOMENICA 2 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

03:00 Tuffi, Coppa del Mondo: preliminari sincro piattaforma 10 m femminile – Eurovision Sports Live

04.00 Basket NBA, Utah Jazz-Toronto Raptors – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.00 Basket NBA, Los Angeles Clippers-Denver Nuggets – Sky Sport Uno, Sky Go, Now TV

05:30 Tuffi, Coppa del Mondo: preliminari sincro trampolino 3 m maschile – Eurovision Sports Live

08.20 Moto3, GP Spagna: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV e DAZN

08.50 Moto2, GP Spagna: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV e DAZN

09:00 Tuffi, Coppa del Mondo: finale sincro piattaforma 10 m femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurovision Sports Live

09.20 MotoGP, GP Spagna: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NowTV e DAZN

11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: secondo turno – SuperTennisTV

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: qualificazioni, secondo turno – Nessuna copertura TV

(Cecchinato e Mager dalle 11, Musetti dalle 12, Travaglia secondo match dalle 12, ma non prima delle 14)

11.00 Badminton, Europei: finali – BadmintonEuropeTV

11:00 Tuffi, Coppa del Mondo: finale sincro trampolino 3 m maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurovision Sports Live

11.00 Moto3, GP Spagna: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

12.20 Moto2, GP Spagna: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Lazio-Genoa – DAZN1, DAZN

12.30 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: primo turno – Sky Sport Collection, Sky Go, Now TV

13.30 Tennis, ATP 250 Monaco di Baviera: finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NowTV

13.45 Ciclismo, Giro di Romandia: Friburgo-Friburgo (cronometro 16.9 km) – Eurosport 2, Eurosport Player

14.00 Snooker, Mondiali – Eurosport 1, Eurosport Player

14.00 MotoGP, GP Spagna: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8, Sky Go, NowTV, tv8.it e DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Napoli-Cagliari – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Atalanta – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Fiorentina – DAZN1, DAZN

16.00 F1, GP Portogallo: gara – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo e NowTV, dalle 18.00 differita su TV8 e tv8.it

17.00 Tennis, ATP 250 Estoril: finale – TennisTV

18.00 Calcio, Serie A: Udinese-Juventus – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.30 Scacchi, Champions Chess Tour: finale – Eurosport Player

19.20 Atletica, World Relays: finali – RaiSport+HD, RaiPlay

20.00 Snooker, Mondiali – Eurosport 1, Eurosport Player

20.45 Calcio, Serie A: Sampdoria-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.30 Basket NBA, Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

Foto: LaPresse

LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00