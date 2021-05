Slittino: annunciata la composizione per le squadre verso la prossima stagione

Annunciata oggi da parte della FISI la composizione delle squadre per quanto riguarda lo slittino su pista artificiale verso la prossima stagione che sarà fondamentale con Coppa del Mondo e Olimpiadi di Pechino. Andiamo a scoprirla.

TECNICI

Direttore tecnico

Zoeggeler Armin

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Coordinatore

Damian Karl

A.S.V. Voels Am Schlern

Allenatore responsabile

Brugger Kurt

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Allenatore squadra A

Haselrieder Oswald

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Allenatore squadra A

Huber Wilfried

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Allenatore squadra A

Taschler Guenther

C.A. 3 Cime Dolomiti

Coordinatore squadra junior/giovani

Kofler Klaus

C.S. Esercito

Allenatore squadra junior

Oberstolz Christian

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Allenatore squadra junior

Wallnoefer Jan

A.S.C. Sarntal

Allenatore squadra junior

Weissensteiner Gerda

A.S.V. Steinegg

Preparatore atletico squadra A

Schnitzer Mattias

A.S.V. Vollan-Raika

Tecnico sviluppo materiali

Brissoni Corrado

A.S.V. Voels Am Schlern

Tecnico sviluppo materiali

Sieder Karl

A.S.V. Gitschberg

Tecnico sviluppo materiali squadra A

Palickner Walter

A.S.V. Gitschberg

Tecnico/videoman

Sobe Hermann

A.S.V. Voels Am Schlern

SQUADRA A

Atleti

Felderer Leon

30/01/2000

C.S. Esercito

Fischnaller Dominik

20/02/1993

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Fischnaller Kevin

02/12/1993

C.S. Esercito

Gufler Lukas

03/04/1999

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Kainzwaldner Simon

24/02/1994

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Malleier Fabian

04/01/1998

C.S. Esercito

Nagler Ivan

30/01/1999

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Rastner Patrick

30/06/1993

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Rieder Emanuel

01/10/1993

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Rieder Ludwig

19/06/1991

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Atlete

Hofer Verena

17/03/2001

C.S. Esercito

Oberhofer Marion

14/12/2000

C.S. Esercito

Robatscher Sandra

13/12/1995

C.S. Esercito

Voetter Sandra

03/04/1995

C.S. Esercito

Zoeggeler Nina

05/02/2001

C.S. Carabinieri Sezione Sci

SQUADRA JUNIOR

Atleti

Gufler Alex

30/07/2002

C.S. Carabinieri Sezione Sci

Peccei Lukas

01/10/2004

U.S. La Valle

Atlete

Falkensteiner Nadia

09/08/2002

C.S. Esercito

Huber Annalisa

10/03/2004

A.S.C. Olang

Niederkofler Hannah

17/04/2001

A.S.V. Gitschberg

SQUADRA GIOVANI

Atleti

Brunner Philipp

14/10/2006

U.S. La Valle

Haselrieder Leon

01/08/2007

A.S.V. Voels Am Schlern

Moling Matthias

01/06/2007

U.S. La Valle

Weissensteiner Manuel

27/02/2008

A.S.V. Steinegg

Atlete

Kofler Katharina Sofie

03/05/2007

A.S.V. Vollan-Raika

Oberstolz Alexandra

14/05/2007

A.S.V. Antholzertal

Peccei Lara

19/03/2007

U.S. La Valle

Foto: Lapresse