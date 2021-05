Roland Garros 2021, risultati femminili 30 maggio: avanti Kvitova ed Azarenka, fuori Kerber e Cocciaretto

Così come per gli uomini, oggi, domenica 30 maggio, scattano a Parigi anche per le donne gli incontri del primo turno del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: destino avverso per l’unica azzurra impegnata, dato che Elisabetta Cocciaretto viene eliminata.

L’azzurra cede il passo alla romena Ana Bogdan, appena nove posti più in alto di Cocciaretto nel ranking WTA, che si impone con lo score di 6-1 6-3 in appena 67 minuti di gioco marcando 19 vincenti e non cedendo mai il servizio, dato che l’azzurra manca tutte le quattro palle break concesse dall’avversaria.

Altra caduta rumorosa è quella della teutonica Angelique Kerber, numero 26 del seeding, superata con un netto 6-2 6-4 dalla qualificata ucraina Anhelina Kalinina. Fatali alla teutonica i 27 gratuiti, oltre alle 10 palle break concesse, che per 6 volte sono state convertite dall’ucraina.

Fatica tre partite ma alla fine si salva la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 11, che batte in rimonta la qualificata belga Greet Minnen con il punteggio di 6-7 7-6 6-1, dopo aver annullato anche un match point nel dodicesimo gioco della seconda frazione. Sono ben 44 i gratuiti della ceca, che vince però 114 dei 209 punti giocati.

Tre partite sono necessarie anche alla bielorussa Victoria Azarenka, numero 15 del seeding, che supera la russa Svetlana Kuznetsova dopo due ore di battaglia con lo score di 6-4 2-6 6-3. Per la bielorussa 88 punti vinti contro gli 84 dell’avversaria e ben 34 gratuiti.

RISULTATI FEMMINILI ROLAND GARROS 30 MAGGIO

Danielle Rose Collins batte Xiyu Wang 6-2 4-6 6-4

Anhelina Kalinina batte Angelique Kerber 6-2 6-4

Elena Rybakina batte Elsa Jacquemot 6-4 6-1

Nao Hibino batte Nina Stojanovic 7-6 6-2

Elena Vesnina batte Olga Govortsova 6-1 6-0

Petra Kvitova batte Greet Minnen 6-7 7-6 6-1

Victoria Azarenka batte Svetlana Kuznetsova 6-4 2-6 6-3

Clara Tauson batte Ekaterine Gorgodze 6-4 6-2

Leylah Annie Fernandez batte Anastasia Potapova 6-2 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova batte Christina McHale 6-4 6-0

Ajla Tomljanovic batte Kateryna Kozlova 6-2 6-4

Aliaksandra Sasnovich batte Diane Parry 6-3 3-6 6-3

Aryna Sabalenka batte Ana Konjuh 6-4 6-3

Katerina Siniaková batte Marie Bouzkova 6-0 4-6 6-2

Veronika Kudermetova batte Amanda Anisimova 7-6 6-1

Paula Badosa Gibert batte Lauren Davis 6-2 7-6

Danka Kovinic batte Clara Burel 6-3 7-6

Ana Bogdan batte Elisabetta Cocciaretto 6-1 6-3

Naomi Osaka batte Patricia Maria Tig 6-4 7-6

