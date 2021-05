Quanti soldi guadagna Paola Egonu? Stipendio, montepremi, ingaggio e cifre

Paola Egonu ha trascinato Conegliano verso la conquista della Champions League 2021 di volley femminile. Le Pantere hanno alzato al cielo il massimo trofeo europeo per la prima volta nella storia, completando così un inseguimento che durava da diversi anni. Dopo aver perso due finali, la corazzata veneta ha fatto centro sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-2 in una finale davvero al cardiopalma, equilibratissima e appassionante. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono imposte risalendo da 1-2 e rimontando da 0-4 nel tie-break.

Uno show strepitoso delle fresche Campionesse d’Italia, merito soprattutto di un’indemoniata Paola Egonu. L’opposto ha messo a segno 10 punti in un tie-break surreale, chiudendo la sua partita con addirittura 40 punti complessivi all’attivo. La 22enne è stata straripante per l’intero incontro, caricandosi la squadra sulle spalle nel momento più complicato e permettendo alle Pantere di completare la stagione perfetta: imbattute, con in bacheca Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e ora anche la Champions League.

La leader della Nazionale Italiana ha disputato una stagione con i fiocchi, culminata con la prestazione odierna dopo aver messo a segno 47 punti nella tiratissima gara-1 della Finale Scudetto contro Novara (record in Serie A). La veneta è la giocatrice più forte al mondo ed è anche una delle pallavoliste più pagate al mondo. Quanti soldi guadagna Paola Egonu? Qual è il suo stipendio? Precisiamo che non ci sono cifre ufficiali e che le somme non sono depositate come accade in altri sport.

A fare una stima era stata la Gazzetta dello Sport lo scorso mese di ottobre e aveva parlato di 400mila euro, a cui naturalmente si aggiungono proventi per sponsorizzazioni e attività extrapallavolistiche. A inizio 2021 la giocatrice aveva subito una corte spietata dalle squadre turche (Fenerbahce in testa) e si vociferava di un’offerta milionaria, che però non è stata accettata dalla Pantera, pronta a proseguire la propria carriera con la casacca di Conegliano dopo aver infilato ben 64 vittorie consecutive.

Foto: CEV