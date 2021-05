Playoff NBA 2021, i risultati della notte (25 maggio): Milwaukee vola sul 2-0, Denver pareggia la serie

Due le partite del primo turno di playoff NBA che si sono giocate questa notte, ed entrambe non hanno avuto particolare storia. Entrambi i confronti li rivedremo in campo soltanto nella notte tra giovedì e venerdì, mentre uno dei due continua ad avere davanti l’ombra dello sweep e l’altro ha la certezza almeno di una gara-5.

Allungano sul 2-0 i Milwaukee Bucks, che battono per 132-98 i Miami Heat in una gara-2 che di brividi, nei fatti, non ne ha vissuti. 6 gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa, con Giannis Antetokounmpo a quota 31 punti e 13 rimbalzi, Bryn Forbes che ne mette 22 dalla panchina e Khris Middleton che si assesta a 17. Da segnalare gli 11 e 15 assist di Jrue Holiday. Sul fronte opposto 19 di Dewayne Dedmon e 18 di Goran Dragic.

Dominano anche Denver Nuggets nei confronti dei Portland Trail Blazers con un 128-109 che riporta la serie in parità. Non sono solo i 38 di Nikola Jokic a fare la differenza, a anche i 15 in uscita dalla panchina di Paul Millsap, i 13 di Aaron Gordon e i 12 di altri tre, fra i quali Facundo Campazzo. Il tutto nonostante i 42 con 10 assist di Damian Lillard, che però, assieme a CJ McCollum (21), è quasi solo sull’isola.

Questa notte si giocano tre ulteriori prosecuzioni di serie: Brooklyn Nets-Boston Celtics (serie 1-0), Phoenix Suns-Los Angeles Lakers (serie 1-0) e Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (serie 0-1).

