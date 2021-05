La vittoria era stata già annunciata ieri, a causa dei problemi dell’Ortigia con il Covid. I siciliani però sono riusciti a giocarsi alla pari la semifinale della Coppa Italia 2021 di pallanuoto maschile, ma contro questa AN Brescia c’era ben poco da fare: per i lombardi un super 17-8 che vale l’accesso all’ultimo atto per la settima volta consecutiva, sempre con i rivali della Pro Recco.

Basta il primo quarto per chiudere la pratica: un parziale pazzesco, di 7-2, per la squadra di Sandro Bovo che mette in cassaforte l’incontro. L’Ortigia non riesce a rientrare e deve limitarsi a mantenere le distanze. Miglior marcatore è Lazic.

BRESCIA-ORTIGIA 17-8 (7-2, 3-2, 3-2, 4-2)

Brescia: Del Lungo, Dolce 1, C. Presciutti 1, D. Lazic 3, Jokovic 2, Nikolaidis, Renzuto 2, Cannella 1 (rig.), Alesiani 2, Vlachopoulos 2, E. Di Somma 2, N. Gitto 1, E. Rossi. All. Bovo

Ortigia: Tempesti, A. Condemi 1, Giribaldi, Rocchi 1, Di Luciano 1, Ferrero 1, F. Condemi 1, Gallo 1, Mirarchi, S. Rossi 1, S. Vidovic, Napolitano 1, Piccionetti. All. Volarevic-Abela

Arbitri: Petronilli e Navarra

Note: sup. num. Brescia 6/7, Ortigia 3/5. Rigori: Brescia 1/1

Foto LM-LPS/Marco Todaro