Quindicesimo trionfo nella storia, settimo consecutivo (l’anno scorso ricordiamo che non si è disputata l’edizione a causa del Covid-19). Una Pro Recco inarrestabile agguanta la Coppa Italia di pallanuoto 2021: battuta a Palermo nella finalissima per 11-10 un’AN Brescia mai doma.

Match di livello altissimo: i recchelini hanno disputato una prima parte di gara devastante, con un approccio intensissimo all’incontro (vantaggio di 5-1 dopo il primo quarto, addirittura 9-3 a metà gara). La pratica è già chiusa, ma i ragazzi di Sandro Bovo non si arrendono e, a mano a mano, si riavvicinano. Rischio di rimonta da sogno sul finale: Jokovic e Vlachopoulos accorciano le distanze fino al -1, ma non c’è spazio per trovare il pari. Miglior marcatore è Pietro Figlioli con quattro rete.

PRO RECCO N E PN-AN BRESCIA 11-10

PRO RECCO N E PN: Bijac, Di Fulvio 1, Mandic 2, Figlioli 4, Younger 1, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 1, Ivovic 1, Aicardi, Luongo, Figari, Negri. All. Hernandez

AN BRESCIA: Del Lungo, Dolce, C. Presciutti 1, Lazic 1, Jokovic 2, Nikolaidis, Renzuto Iodice 2, Cannella, Alesiani 2, Vlachopoulos 2, Di Somma, Gitto, Rossi. All. Bovo

Arbitri: Severo e Calabro’

Note

Parziali: 5-1 4-2 1-2 1-5 Ammonito Bovo (all. B) a 4’52 nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 3/7, Brescia 5/10. Di Somma (B) espulso per proteste a 1’30 del quarto tempo.

Nella finale per il terzo posto, dopo i rigori, a prevalere è il Telimar sull’Ortigia.

TELIMAR-ORTIGIA 13-12 d.t.r. (1-1, 5-2, 1-5, 1-0; 5-4 ai rigori)

Telimar: Nicosia, Del Basso 1 (rig.), Galioto, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 2 (1 rig.), Fabiano, Marziali, Lo Cascio, Damonte 3, Lo Dico, Migliaccio 1, Washburn. All. M. Baldineti

Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi, Rocchi, Di Luciano 2, Ferrero, Giacoppo 2, Gallo 1 (rig.), Mirarchi 1, S. Rossi, S. Vidovic 1 (rig.), Napolitano 1, Piccionetti. All. Abela-Volarevic

Arbitri: Gomez e Paoletti

Foto LiveMedia/Marco Todaro