Olimpia Milano-Barcellona oggi: orario, tv, programma, streaming semifinale Final Four Eurolega

Oggi, venerdì 28 maggio, andrà in scena il match tra l’A|X Armani Exchange Milano e il Barcellona, partita valida per le semifinali delle Final Four dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Il grande giorno è arrivato: l’Olimpia Milano torna a giocarsi le Final Four di Eurolega a distanza di 29 anni (l’ultima volta nel 1992) e la semifinale sarà contro il Barcellona. La squadra allenata da Ettore Messina è arrivata a questo prestigioso appuntamento sconfiggendo il Bayern Monaco nei quarti di finale: 3-2 il risultato finale di una serie folle, con i meneghini avanti sul 2-0 e poi costretti ad ottenere il pass per Colonia direttamente in un’infuocata gara-5 dopo aver perso entrambi gli incontri a Monaco di Baviera. Quarti di finale complicati anche per il Barcellona, che ha superato per 3-2 lo Zenit San Pietroburgo: i catalani sono andati sotto, hanno rimontato e sul 2-2 si sono aggiudicati la decisiva gara-5 casalinga. Gli spagnoli sono i favoriti della vigilia, avendo anche avuto la meglio nei due confronti durante la regular season, ma l’Armani Exchange può dire la sua e sognare il colpaccio.

Il match tra Olimpia Milano e Barcellona inizierà alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sull’Eurosport Player e su Discovery+. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-BARCELLONA: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 28 maggio

Ore 21.00: A|X Armani Exchange Milano – Barcellona

Credits: Ciamillo