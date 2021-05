Olimpia Milano-Barcellona in tv, Eurolega 2021: orario semifinale, dove vederla, programma, streaming

Venerdì 28 maggio andrà in scena il match tra l’A|X Armani Exchange Milano e il Barcellona, partita valida per le semifinali delle Final Four dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Il grande momento è arrivato. Venerdì va in scena la prima giornata delle Final Four dell’Eurolega 2020-2021 e sul palcoscenico di Colonia torna una squadra italiana, con l’Olimpia Milano che sfiderà il Barcellona per un posto in finale. La squadra di Ettore Messina arriva all’appuntamento forte del netto successo su Venezia in gara 2 delle semifinali di Serie A e vuole continuare a sognare anche in Europa.

Il Barcellona è il favorito d’obbligo della vigilia, con i catalani che hanno chiuso la regular season al primo posto, hanno vinto nettamente i due scontri diretti in stagione e sono la squadra da battere. Ma Datome e compagni arrivano alle Final Four con nulla da perdere, avendo raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, cioè i playoff europei, e proveranno a far valere le loro armi migliori, cioè una delle difese più asfissianti d’Europa e percentuali da oltre l’arco che possono fare la differenza.

Il match tra Milano e Barcellona inizierà alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

MILANO-BARCELLONA: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 28 maggio

Ore 21.00: A|X Armani Exchange Milano – Barcellona

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo