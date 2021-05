Nuoto artistico e tuffi oggi, Europei 2021: programma, orari, tv, italiani in gara 14 maggio

Quinta giornata di gare a Budapest (Ungheria) per gli Europei 2021 di nuoto. Le acque magiare stanno riservando tante soddisfazioni ai colori azzurri e le intenzioni sono quelle di proseguire su questa linea.

Il programma prenderà il via alle ore 09.00 con la finale del duo libero del nuoto artistico che vedrà protagonista la coppia italiana Veronica Gallo/Marta Murru. Le due ragazze punteranno a un piazzamento, dal momento che il loro connubio si è creato in una situazione di emergenza originatasi nella compagine italiana che infatti non si è presentata a questa competizione con la “formazione tipo”. A seguire Nicolò Ogliari-Isotta Sportelli andranno a caccia di una medaglia nella routine “free” del duo misto, dopo il podio conquistato nel tecnico.

Day-5 dedicato ai tuffi. Alle ore 12.00 andranno in scena i preliminari della prova maschile dal trampolino 3m. Gli azzurri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci andranno in cerca del pass per la Finale e poi in serata vorranno stupire. Lo stesso proposito lo avranno Maia Biginelli ed Elettra Neroni nella finale syncro dalla piattaforma.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO (14 MAGGIO)

09.00-11.00 NUOTO ARTISTICO: finale duo libero (Veronica Gallo-Marta Murru)/finale duo misto libero (Nicolò Ogliari-Isotta Sportelli)

12.00-14.30 TUFFI: preliminari trampolino 3m uomini (Lorenzo Marsaglia-Giovanni Tocci)

16.30-18.00 NUOTO ARTISTICO: finale routine “free” prova a squadre (No Italia)

19.30-22.30 TUFFI: finale syncro piattaforma donne (Maia Biginelli-Elettra Neroni)/finale trampolino 3m uomini (Lorenzo Marsaglia-Giovanni Tocci eventualmente)

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI IN TV

Gli Europei di nuoto di Budapest godranno della diretta televisiva di RaiSport, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà costanti DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere proprio nulla.

Foto: LaPresse