NASCAR Xfinity Series, Kyle Busch domina al COTA e conquista la 98^ affermazione in carriera

Kyle Busch conquista la prima gara al COTA (Texas) della NASCAR Xfinity Series. Il #54 del Joe Gibbs Racing ha mostrato la sua superiorità su questo circuito, il secondo non ovale della stagione 2021. Per il due volte campione della Cup Series si tratta della 98^ affermazione nella categoria a quasi 12 mesi dall’ultima gioia al Charlotte Motor Speedway (North Carolina).

L’esperto dei road course AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16) ha iniziato con il piede giusto la competizione odierna imponendosi nella Stage 1. Il pilota della Camaro, come molti, ha deciso di non pittare a 3 giri dalla conclusione in occasione della prima caution di giornata.

Intorno alla metà del secondo segmento è comando è tornato Kyle Busch (Joe Gibbs #54) che, dopo aver controllato quasi tutta la prima fase, ha ripreso la leadership su Austin Cindric (Penske #22) e Justin Allgaier (Jr Motorsport #7). Come accaduto nella prova della Truck Series e nella Stage 1, molti piloti hanno preferito rinunciare ai punti per avere una miglior posizione al restart, il quinto di giornata.

Justin Haley (Kaulig #11), assente a Dover per non aver rispettato i protocolli relativi al Coronavirus, ha messo in bacheca il secondo ed ultimo traguardo volante della prova prima di lasciare a Kyle Busch il comando delle operazioni. La situazione non è più cambiata fino alla bandiera a scacchi con il portacolori di Toyota che preceduto per oltre 5 secondi il già citato Allmendinger. Terzo posto per Allgaier davanti a Cindric, maestro di questi speciali tracciati.

Prossima competizione a Charlotte tra meno di una settimana.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series COTA

1 #54 Kyle Busch(i) +0 LEADER 2 #16 AJ Allmendinger +5 +11.024 3 #7 Justin Allgaier +6 +13.286 4 #5 Kevin Harvick(i) +8 +16.193 5 #22 Austin Cindric +3 +17.888 6 #20 Harrison Burton +4 +19.236 7 #17 Cole Custer(i) −4 +19.766 8 #31 Tyler Reddick(i) −3 +26.346 9 #11 Justin Haley −3 +28.075 10 #10 Jeb Burton +1 +30.013 11 #1 Michael Annett +24 +34.639 12 #02 Brett Moffitt +9 +37.350 13 #77 Austin Dillon(i) +4 +39.275 14 #91 Preston Pardus +8 +40.236 15 #48 Jade Buford +3 +43.328

Foto: LaPresse